Papa Francisco leu os jornais e “levantou-se para caminhar”

O Papa Francisco nesta Terça-feira 6 leu “alguns jornais” e levantou-se “para caminhar”, após a segunda noite de internamento na Policlínica Gemelli, depois da cirurgia realizada no domingo, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Num comunicado divulgado hoje, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informa que o Papa “descansou bem durante a noite”.

“Tomou o pequeno-almoço, leu alguns jornais e levantou-se para caminhar”, acrescenta, no novo boletim informativo sobre a recuperação de Francisco após a intervenção cirúrgica por causa de problemas no cólon.

O Vaticano adianta que o pós-operatório do Papa está a ser “regular” e os exames de controlo de rotina “são bons”.

Esta segunda-feira, Matteo Bruni informou que se prevê um internamento de cerca de sete dias, após a cirurgia de cerca de três horas realizada no domingo, na Policlínica Gemelli, em Roma.

O Papa está alojado no 10.º andar do hospital universitário, nas mesmas instalações que acolheram São João Paulo II por diversas ocasiões, no seu pontificado, e chegou ao local sem qualquer comitiva a acompanhá-lo.

Jorge Mario Bergoglio, de 84 anos, é natural de Buenos Aires, na Argentina; na sua juventude, foi operado a um pulmão, parcialmente retirado.

A 13 de março de 2013 foi eleito como sucessor de Bento XVI, escolhendo o inédito nome de Francisco; é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja Católica e também o primeiro pontífice sul-americano.

Ao longo do seu pontificado, o atual Papa teve várias crises ligadas à dor ciática, que o obrigaram a cancelar alguns eventos.

OC/CB