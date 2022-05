No Domingo do bom pastor, Papa destaca actos de escutar, conhecer, e seguir ao mestre

O Papa assinalou este Domingo no Vaticano o 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que a Igreja Católica celebra este domingo com o tema “Chamados para construir a família humana”, pedindo que os baptizados saibam “dar a vida”.

“Este é o dia em que todos nos devemos sentir, como baptizados, chamados a seguir Jesus, a dizer-lhe ‘sim’, a imitá-lo para descobrir a alegria de dar a vida, de servir o Evangelho com alegria e entusiasmo”, declarou, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração pascal do ‘Regina Coeli’.

Francisco destacou que, neste dia e em todos os continentes, “as comunidades cristãs invocam ao Senhor o dom das vocações ao sacerdócio, à vida consagrada, à escolha missionária e ao matrimónio”.

O Papa felicitou, neste contexto, os novos sacerdotes da Diocese de Roma, que foram ordenados esta manhã na Basílica de João de Latrão.

A mensagem de Francisco para esta celebração, divulgada pelo Vaticano, defende a necessidade de superar a ideia de separação entre sacerdotes e leigos, na Igreja Católica, destacando a necessidade de “caminhar juntos” no processo sinodal que decorre até 2023.

“É preciso acautelar-se da mentalidade que separa sacerdotes e leigos, considerando protagonistas os primeiros e executores os segundos, e levar por diante a missão cristã, conjuntamente, leigos e pastores como único Povo de Deus. Toda a Igreja é comunidade evangelizadora”, escreve.

Em Portugal, a Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM), publicou uma nota, destacando que, “com a experiência da pandemia e da guerra”, as vocações podem ser “contempladas como dons ativos de Deus”.

“No contexto actual, entre as experiências da pandemia e da guerra, as vocações podem ser contempladas como dons ativos de Deus, que requerem o acolhimento (com)passivo de pessoas que estejam dispostas a deixarem-se transformar pela bondade com que o próprio Deus quer destinar-lhes e, a partir delas, ‘aspergi-la’ por gestos concretos em favor dos que fogem da ansiedade que rouba o sentido de viver e dos anseiam pela paz”, pode ler-se.

O 59.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações foi preparado, deste o último domingo, com a ‘Semana das Vocações’ 2022.