Seminário de estudos reúne em Roma 80 bispos recentemente nomeados

80 Bispos recentemente nomeados nas circunscrições eclesiásticas dependentes da primeira secção do Dicastério Missionário na África, Ásia, América e Oceania participam desde segunda-feira, 5 de Setembro, no Seminário de Estudos a eles direccionado, promovido pelo Dicastério para a Evangelização.

Os trabalhos foram abertos no Pontifício Colégio São Paulo Apóstolo, com a Concelebração Eucarística presidida pelo cardeal Luís Antonio G. Tagle. Uma Missa na Basílica de São Pedro e a audiência com o Papa Francisco no dia 17 de Setembro concluirá o encontro.

Estes Seminários de Estudo, iniciados em 1994, visam oferecer a todos os bispos recentemente nomeados à frente das circunscrições eclesiásticas dos territórios de missão, um período de tempo, no início do seu ofício, para reflectir e aprofundar a vida e o ministério episcopal, dialogar e rezar. Por esta razão, os oradores são personalidades reconhecidas no mundo eclesial.

Cada dia de trabalho tem início com a Concelebração Eucarística e a oração das Laudes. Ao longo do dia, via de regra, são proferidas três palestras, seguidas por debates e trabalhos em grupo. Na conclusão, a oração das Vésperas.

O programa do Seminário está articulado em 8 temas fundamentais, cada um deles aprofundado por diferentes palestras. O primeiro tema diz respeito à "Relação do bispo diocesano com o Dicastério para a Evangelização", e verá dois dias de estudo abertos pelos pronunciamentos dos arcebispos Protase Rugambwa ("O serviço do Dicastério às novas Igrejas particulares") e Giampietro Dal Toso ("As Pontifícias Obras Missionárias. Estruturas, competências e actividades").

O segundo tema, "A Cúria Romana", será ilustrado na quarta-feira, 7 de Setembro, por Dom Marco Mellino, que apresentará a reforma da Cúria Romana, e por Dom Paul Richard Gallagher, sobre a Santa Sé e as relações com os Estados, com algumas indicações sobre as relações com os governos locais.

Dois dias de aprofundamento serão dedicados à evangelização, 8 e 9 de Setembro, abordando o anúncio da fé, o uso dos meios de comunicação, o diálogo ecuménico e inter-religioso, os institutos educativos, o serviço da caridade e o Colégio Episcopal. Entre outros estarão Dom Rino Fisichella, Dom Angelo Vincenzo Zani e o cardeal Luís Francisco Ladaria Ferrer.

O tema da Liturgia (“O munus sanctificandi do bispo”) será aprofundado no dia 10 de Setembro pelo cardeal Arthur Roche, enquanto no domingo, 11 de Setembro, os bispos vivenciarão um dia de retiro espiritual em Castel Gandolfo, pregado pelo cardeal Raniero Cantalamessa.

Nos dias 12 e 13, diversos pronunciamentos tratarão do tema do Clero, com intervenções do cardeal Lazzaro You Heung-Sik, de Dom Vincenzo Viva, de Dom Charles Jude Scicluna, de Dom Armando Nugnes e de Pe. Hans Zollner.

Dom Giuseppe Sciacca e Dom Juan Ignacio Arrieta falarão sobre o tema das estruturas diocesanas no dia 14 de Setembro.

Os dois últimos temas abordados pelo Seminário, Vida Consagrada e Leigos, nos dias 15 e 16 de Setembro, serão ilustrados o primeiro por Dom José Rodríguez Carballo e pela Irmã Genowefa Kudlik, enquanto o segundo pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, pela Dra. Linda Ghisoni e pela Dra. Gabriella Gambino.

A última palestra do Seminário, dedicada aos catequistas nos territórios de missão, estará a cargo do cardeal Richard Kuuia Baawobr, Bispo de Wa.

De Salientar que a Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé-CEAST, participam os Bispos, Dom Mauricio Camuto, Bispo de Caxito, Dom Belmiro Chissengueti, Bispo de Cabinda e Dom Leopoldo Ndakalaco, Bispo de Menongue.

Fonte : Vatican New