Santo Padre recupera satisfatoriamente

O Papa vai ter alta este sábado, anunciou hoje o porta-voz do Vaticano, num comunicado que dá conta da melhoria no estado de saúde de Francisco, internado desde quarta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, por causa de uma bronquite aguda.

“O regresso de Sua Santidade à Casa de Santa Marta onde reside, está previsto para este Sábado 1 de Abril, na sequência dos resultados dos últimos exames, refere a nota enviada aos jornalistas pelo director da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

A informação adianta que “o dia de ontem passou bem, com uma evolução clínica normal”.

“À noite, o Papa Francisco jantou pizza, juntamente com quantos o assistem nestes dias de internamento hospitalar”, acrescenta o comunicado, precisando que estavam presentes “médicos, enfermeiros, assistentes e o pessoal da Gendarmeria”.

Esta manhã, após o pequeno-almoço, “leu alguns jornais e retomou o trabalho”.

Num segundo esclarecimento aos jornalistas, ao início da tarde, o porta-voz do Vaticano confirmou que, “estando programada a saída do hospital no dia de amanhã”, está prevista presença do Papa “na Praça de São Pedro, para a celebração eucarística do Domingo de Ramos, Paixão do Senhor” (2 de Abril).

No Vaticano são visíveis os preparativos para a Missa que dá início à Semana Santa, agendada para as 10h00 (horas locais, menos uma em Lisboa) deste domingo.

O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice publicou hoje o livro da celebração; como tem acontecido nos últimos meses, devido às limitações de mobilidade de Francisco, por causa do problema num joelho, haverá um cardeal que celebra a Missa no altar.

O calendário anunciado pela Santa Sé, na última semana, prevê que o Papa presida, na Quinta-feira Santa (6 de Abril), à Missa Crismal (09h30) na Basílica do Vaticano, concelebrada pelos patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros (diocesanos e religiosos) presentes em Roma.

Tal como em anos anteriores, o calendário oficial não adiantava o local escolhido para a Missa da Ceia do Senhor, com o rito do lava-pés, a que Francisco preside habitualmente fora do Vaticano – em 2022, celebrou na prisão de Civitavecchia, arredores de Roma, numa visita privada à cadeia.

A Sexta-feira Santa conta com duas cerimónias: a celebração da Paixão do Senhor, na Basílica do Vaticano, pelas 17h00; e a tradicional Via-Sacra no Coliseu de Roma, a partir das 21h15.

A Vigília Pascal vai ser celebrada na Basílica de São Pedro, pelas 19h30 de sábado.

A Missa de Domingo de Páscoa está marcada para as 10h00, na Praça de São Pedro, antes da Bênção ‘urbi et orbi’ (à cidade [de Roma] e ao mundo).

Na tarde de sexta-feira, uma nota enviada aos jornalistas indicava que, segundo a equipa médica que acompanha Francisco, na instituição de saúde, “no âmbito dos exames clínicos programados ao Santo Padre, foi detectada uma bronquite de base infecciosa, que exigiu a administração intravenosa de terapia antibiótica, a qual produziu os efeitos esperados, com uma nítida melhoria do estado de saúde”.

Na tarde de quarta-feira, o Vaticano informou que o Papa, de 86 anos de idade, se vinha queixando de “dificuldades respiratórias”, situação que o levou fazer exames médicos.

Esta foi a segunda passagem de Francisco pelo 10.º andar do Hospital Universitário Agostino Gemelli, onde já esteve internado de 4 a 14 de Julho de 2021, após uma intervenção cirúrgica ao cólon.

Esta instituição de saúde acolheu, em várias ocasiões, ao Papa João Paulo II, a última das quais em 2005, pouco antes da sua morte, a 2 de Abril.