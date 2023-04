Vida fraterna, oração e serviço ao próximo são a força da vida consagrada, diz Papa

O Papa encontra uma delegação da Comunidade das Bem-aventuranças, uma família eclesial nascida na França há cinquenta anos e hoje espalhada pelos cinco continentes que desenvolve um apostolado com atividades para os jovens, os marginalizados e a favor do diálogo inter-religioso: "É importante que aqueles que sofrem ou se sentem sozinhos encontrem lugares onde possam ser acolhidos e ouvidos."

O Papa Francisco recebeu em audiência, nesta segunda-feira (17/04), na Sala dos Papas, no Vaticano, uma delegação da Comunidade das Bem-aventuranças pelo seu 50° aniversário de fundação. A Comunidade foi fundada, na França, em 1973.

O Pontífice não proferiu o seu discurso previsto, mas o entregou aos membros da Comunidade das Bem-aventuranças. Disse apenas as seguintes palavras: "Obrigado por esta visita, obrigado por este testemunho. As outras coisas eu digo ali, no texto. Sigam em frente com coragem! Ver uma família assim com uma esperança, isso é muito importante. Ir adiante com coragem e com um sorriso! Obrigado"!

No discurso entregue, Francisco ressalta que o carisma da comunidade, "que nasce do impulso da Renovação Carismática Católica, é um dom para a Igreja e para o mundo", ressaltando que "a experiência pentecostal e a dimensão escatológica foram centrais nele desde as origens". Segundo o Papa, graças à experiência pentecostal e à dimensão escatológica, esse carisma "ainda se expande e se manifesta através da vida no Espírito, a comunhão dos estados de vida e o apostolado".

A "vida de oração é a fonte de sua comunhão fraterna, que se inspira na fonte Trinitária e permite a cada um realizar-se na sua vocação específica", escreve ainda o Papa. A comunidade realiza um apostolado "vasto e variado" e a sua "presença em alguns Santuários da França, Hungria, Itália e Costa do Marfim e o serviço dos sacerdotes nas paróquias são uma oportunidade importante de testemunho".

"Vocês apoiam vários projectos humanitários nos países em desenvolvimento, como o acolhimento de menores em dificuldade, assistência a crianças desnutridas ou deficientes, ajuda a famílias desfavorecidas e mães solteiras, distribuição de refeições e assistência médica. Nesses contextos de pobreza, vocês também administram um hospital, uma clínica, um centro de oftalmologia e uma clínica dentária", sublinha Francisco no texto.

"Tudo isto é motivo de acção de graças a Deus, especialmente pelo seu compromisso a serviço das pessoas mais frágeis e marginalizadas numa sociedade poluída pela cultura do descarte. É bom saber que na maioria das casas localizadas no Ocidente vocês organizaram centros de escuta para quem se encontra em dificuldade e que este serviço também se estende às prisões. É importante que aqueles que sofrem e se sentem sozinhos encontrem lugares onde possam ser acolhidos e ouvidos, e vocês dão a sua contribuição com generosamente", sublinha o Papa.

A seguir, Francisco lembra outro aspecto do apostolado da Comunidade das Bem-aventuranças: as missões ocasionais realizadas no verão nos lugares onde as pessoas vão de férias. Isso "demonstra abertura às necessidades dos jovens e disponibilidade a levar a Palavra de Deus a todos os lugares e circunstâncias", ressalta.

O Papa recorda os encontros internacionais realizados pela Comunidade das Bem-aventuranças em Lourdes e Lisieux, "ocasiões importantes de renovação espiritual que oferecem a oportunidade de partilhar experiências com cristãos de todo o mundo". Lembra também "as peregrinações à Terra Santa e a outros lugares de fé", ressaltando que "essas viagens levam a aprofundar ou por vezes a descobrir as raízes da fé e a fortalecer a relação com Deus".

Por fim, agradece à Comunidade pelo serviço que presta à Igreja e ao mundo e pela "contribuição valiosa ao diálogo inter-religioso, a promoção da paz e a defesa dos direitos humanos". O Papa convida a comunidade a encarnar "o dom do amor fraterno, que é a base do nosso ser cristão. Eis a força da vida consagrada: a partilha da vida fraterna, a oração e o serviço ao próximo".

Convido-os a prosseguir e perseverar em sua missão com zelo e sem medo, a testemunhar a fé com alegria e esperança, e a permanecer sempre abertos e dóceis à guia do Espírito Santo: Ele é o Protagonista na vida da Igreja e na evangelização. Encorajo-os a manter seu compromisso com a formação das novas gerações e com o diálogo inter-religioso, em particular com os nossos irmãos e irmãs muçulmanos.