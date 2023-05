Papa reforça apelos a favor da paz no Sudão e Ucrânia

As declarações foram feitas neste Domingo na oração da Regina Coeli em favor desses dois Países, um mês após a eclosão das violências, e mais uma manifestação de proximidade ao martirizado povo ucraniano.

O Sudão anunciou, um cessar-fogo de uma semana a partir desta Segunda-feira, anunciaram os Estados Unidos e a Arábia Saudita, num comunicado conjunto divulgado, Sábado, citado pela Lusa.

Os dois países dão conta que o período de trégua poderá ser prolongado com o acordo de ambas as partes, o exército sudanês, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, e as RSF, lideradas pelo general Mohamed Hamdane Daglo.

O Departamento de Estado norte-americano adianta que as duas partes concordaram em facilitar a entrega e a distribuição de assistência humanitária, restabelecer os serviços essenciais e retirar as tropas dos hospitais e das estruturas públicas críticas, segundo a mesma fonte.