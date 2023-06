Acompanhado espiritualmente pelos fiéis, Papa rezou o Angelus de forma privada

Diante da Policlínica Gemelli, formou-se uma pequena multidão de fiéis, para rezar o Angelus unidos espiritualmente ao Santo Padre., que passou bem a tarde e deu alguns passos, além de ter alternado momentos de trabalho e descanso, conforme as últimas informações da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou agora à noite no Telegram que o Papa Francisco passou bem a tarde, inclusive "conseguiu dar alguns passos". Ele também "dedicou-se ao trabalho por algumas horas, intercaladas com descanso e oração."

Angelus na capela do apartamento no Gemelli

Como antecipado no comunicado médico de sábado, 10, para "evitar movimentos que pudessem tencionar a parede abdominal", o Papa Francisco rezaria o Angelus deste domingo de forma privada, unindo-se no entanto espiritualmente, "com afecto e gratidão, aos fiéis que desejassem acompanhá-lo, onde quer que estivessem".

E assim o foi, como confirmado pelo comunicado do director da Sala de Imprensa da Santa Sé. Matteo Bruni informou que durante a manhã deste domingo, o Papa "acompanhou a Santa Missa ao vivo pela televisão e recebeu a Eucaristia". Então, "dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado, onde se recolheu em oração para a recitação do Angelus."

Francisco então almoçou "juntamente com os que o assistem nestes dias de hospitalização no apartamento privado (médicos, auxiliares de saúde, enfermeiras, auxiliares e pessoal do Corpo da Gendarmaria)."

Bruni comunicou ainda que a equipe médica informou "que o pós-operatório do Papa Francisco é regular. O Santo Padre continua afebril e hemodinamicamente estável; ela fez fisioterapia respiratória e continuou a se movimentar."

A recordar que no dia 4 de julgo de 2021, sete dias após a operação para retirada de uma parte de intestino com divertículos, Francisco havia recitado o Angelus da janela do apartamento no Gemelli. Mas naquela ocasião - precisou no sábado o Dr. Sergio Alfieri que o acompanha - já havia passado uma semana“. No quadro actual – observou o médico - o Papa aceitou o conselho dos médicos de descansar e não fazer mais esforços que pudessem comprometer a malha profética implantada e o reparo da fáscia muscular para uma cicatrização ideal".