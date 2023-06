Papa“que o nosso coração se assemelhe ao seu”

A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Dia da Santificação dos Sacerdotes - é celebrada na sexta-feira após a Solenidade de Corpus Christi. A Eucaristia/Corpus Domini não é outro senão o próprio Coração de Jesus, Daquele que, com "coração", "cuida" de nós.

Nesta sexta-feira, 16 de Junho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa Francisco fez a seguinte publicação no Twitter:

Nesta festa e neste mês do Coração de Jesus, peçamos ao Senhor que faça com que o nosso coração se assemelhe ao seu e que sejamos seus instrumentos para que Ele possa "passar fazendo o bem" a todos.

Devoção ao Sagrado Coração De Jesus

Origem

Esta devoção tem a sua origem nas aparições de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, em Paray-le-Monial, na França. No dia 16 de junho de 1675, durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e, descobrindo seu Coração, disse-lhe: “Eis o coração que tanto tem amado aos homens e em recompensa não recebe, da maior parte deles, senão ingratidões pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem por Mim neste Sacramento de Amor”. Desde então, ou melhor, desde que as ditas aparições foram reconhecidas pela Igreja, esta celebra, na sexta-feira depois da oitava da festa do Corpo de Deus, a festa do Sagrado Coração de Jesus.

A entronização do Sagrado Coração de Jesus

Este acto consiste no compromisso explícito, da família, de viver o Evangelho e ter Jesus Cristo como o Senhor e o Rei de cada uma das pessoas, pela obediência às leis de Deus, na fé, na esperança e no amor.

O gesto de entronização consiste em colocar a imagem de Jesus num lugar especial da casa, para recordar a sua presença permanente no lar. A imagem traz em destaque o coração como símbolo do amor. É um sinal que nos lembra o amor de Jesus por nós, e que se deve revelar ao mundo através da nossa própria vida de amor em família.

A entronização assim vivida e entendida será, certamente, um meio de salvar a família e a sociedade. A experiência tem mostrado que esta vida cristã, de confiança e de amor ao Sagrado Coração de Jesus, faz com que haja paz no lar e os problemas encontrem sua solução.

Esta solenidade nos convida a entrarmos neste Coração para descansarmos n’Ele : “Vinde a Mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas” (Mateus 11,28-29), assim, renovados e tendo redignificado nossas experiências poderemos ser seu reflexo no mundo actual que nos clama pela sensibilidade e compaixão. Deixemo-nos envolver por este amor pleno e infinito.