Papa anuncia Consistório para 30 de Setembro

Após rezar o Angelus, o Papa Francisco anunciou para Setembro a realização de um Consistório para a criação de novos cardeais, o nono de seu Pontificado. O primeiro foi em 22 de Fevereiro de 2014, seguiu-se o de 14 de Fevereiro de 2015; 19 de Novembro de 2016; 28 de Junho de 2017; 28 de Junho de 2018; 05 de Outubro 2019; 28 de Novembro de 2020; 27 de Agosto de 2022.

Eis o anúncio:

"Queridos irmãos e irmãs, tenho o prazer de anunciar que no próximo dia 30 de Setembro realizarei um Consistório para a criação de novos cardeais. A sua proveniência exprime a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. Além disso, a inclusão de novos cardeais na Diocese de Roma demonstra o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo. Eis os nomes dos novos Cardeais:

1 - Dom Robert Francis PREVOST, O.S.A. (EUA), Prefeito do Dicastério para os Bispos

2 - Dom Claudio GUGEROTTI (Itália), Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais

3 - Dom Víctor Manuel FERNÁNDEZ (Argentina), Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé

4 - Dom Emil Paul TSCHERRIG (Suíça), Núncio Apostólico

5 - Dom Christophe Louis Yves Georges PIERRE (França), Núncio Apostólico

6 - Dom Pierbattista PIZZABALLA (Itália), Patriarca Latino de Jerusalém

7 - Dom Stephen BRISLIN, Arcebispo da Cidade do Cabo (África do Sul)

8 - Dom Ángel Sixto ROSSI, S.J., Arcebispo de Córdoba (Argentina)

9 - Dom Luis José RUEDA APARICIO, Arcebispo de Bogotá (Colômbia)

10 - Dom Grzegorz RYŚ, Arcebispo di Łódź (Polônia)

11 - Dom Stephen Ameyu Martin MULLA, Arcebispo de Juba (Sudão do Sul)

12 - Dom José COBO CANO, Arcebispo de Madri (Espanha)

13 - Dom Protase RUGAMBWA, Arcebispo coadjutor de Tabora (Tanzânia)

14 - Dom Sebastian FRANCIS, Bispo de Penang (Malásia)

15 - Dom Stephen CHOW SAU-YAN, S.J., Bispo de Hong Kong

16 - Dom François-Xavier BUSTILLO, O.F.M. Conv., Bispo de Ajaccio (França)

17 - Dom Américo Manuel ALVES AGUIAR, Bispo auxiliar de Lisboa (Portugal)

18 - Rvdo. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, s.d.b., Reitor-Mor dos Salesianos.

Juntamente com eles unirei aos membros do Colégio Cardinalício dois arcebispos e um religioso que se distinguiram pelo serviço à Igreja:

19 - Dom Agostino MARCHETTO (Itália), Núncio Apostólico

20 - Dom Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, Arcebispo emérito de Cumaná (Venezuela)

21 - Pe. Luis Pascual DRI, OFM Cap., confessor no Santuário de Nossa Senhora de Pompeia, Buenos Aires (Argentina)

Rezemos pelos novos cardeais, para que, confirmando a sua adesão a Cristo, Sumo Sacerdote misericordioso e fiel (cf. Hb 2, 17), me ajudem no meu ministério de Bispo de Roma para o bem de todo o Santo Povo fiel de Deus."