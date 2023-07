Dom Germano faz a sua profissão de fé

Nomeado recentemente pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para o ofício de Núncio Apostólico em Paquistão,

Germano Penemote, que ficará registado na história da Igreja Angolana como o primeiro Núncio Apostólico.

Nesta Quinta-feira, 13 de Julho, fez a sua “Profissão de Fé” e “Juramento de fidelidade” na capela Newman do Palácio da Propaganda Fide na presença do Cardeal Tagle e de D. Nappa e dos Oficiais do Dicasterio.

Vale lembrar que a Ordenação Episcopal de D. Germano, Arcebispo titular de Treia, terá lugar ao 13 de Agosto na Diocese de Ondjiva sua Igreja local.