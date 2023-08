Papa reza o Terço em Fátima: “temos Mãe neste lugar”

O Papa Francisco retornou na manhã deste sábado, 05 de agosto, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, após a sua última visita em 2017 que o “tocou profundamente”. A oração pelos jovens e pela paz.

Em meio a uma multidão de mais de 200 mil jovens e fiéis de todas as partes do mundo, que o aguardava desde as primeiras horas de hoje, Francisco - que chegou de helicóptero proveniente de Lisboa - percorreu de papamóvel as ruas de Fátima e a grande praça da fé diante da Capelinha das Aparições, abençoando os presentes e acariciando as crianças. Diante da imagem de Nossa Senhora o silêncio de Francisco em oração e a homenagem floreal.

O Papa Francisco rezou o Terço com os jovens doentes na Capelinha das Aparições, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Antes da bênção final a saudação do bispo de Leiria-Fátima, dom José Ornelas, e a mensagem do Papa Francisco aos peregrinos. Francisco falou de “Nossa Senhora apressada, que está sempre connosco”.

"A pequena capela na qual nos encontramos é uma bela imagem da Igreja: acolhedora e sem portas, é um santuário aberto, no coração desta praça que evoca um grande abraço materno. Que assim seja na Igreja, - disse Francisco - que é mãe: portas abertas para todos, para facilitar o encontro com Deus; e espaço para todos, porque todos são importantes aos olhos do Senhor e de Nossa Senhora". O Papa Francisco disse isso em Fátima em seu discurso no final da recitação do Rosário com os Jovens Doentes na Capelinha das Aparições.

O Papa retomou o tema da JMJ: "Maria se levantou e foi apressada" (do Evangelho de Lucas). Nossa Senhora "é a Senhora da pressa", porque com a pressa ela responde imediatamente às orações. "Ela se apressa para estar perto", e "sempre nos aponta para Jesus". "Olhemos para a imagem de Maria e nos perguntemos: "O que há em minha vida que me preocupa?" O Papa nos convida a apresentar os problemas a Maria, porque "Ela, com seu coração, sinaliza a Jesus para que venha".

O bispo de Leiria-Fátima saudou o Papa na Cova da Iria, associando-se à oração pela paz, na Ucrânia e no mundo, e evocando as crianças vítimas de abusos.

“Juntamo-nos à oração de vossa santidade pela paz, com a qual este Santuário profundamente se identifica, tendo particularmente em atenção a guerra na Ucrânia e em tantos outros focos de conflito no mundo, que atingem dramaticamente a vida e o futuro, sobretudo das nossas crianças e jovens”, disse dom José Ornelas.

“Acolhemos vossa santidade, acompanhando-o no seu desígnio de ser peregrino orante junto de Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, que orou com os discípulos, implorando o dom do Espírito Santo para a missão que eles iam iniciar”, destacou o bispo diocesano.

O Papa na Capelinha das Aparições

O Papa Francisco quis vir à Capelinha das Aparições para rezar e refazer a experiência do encontro com a Mãe e lhe apresentar as grandes intenções de oração e rezar pela paz.

Segundo o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, o Santuário se preparou durante um período longo para acolher da melhor forma os jovens que durante a JMJ visitariam Fátima. “Nos preparamos para receber todos os jovens que querem visitar o Santuário. A visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima é significativa. Preparamo-nos também espiritualmente no sentido de promover uma intenção fundamental: a oração pela paz", disse o reitor do Santuário.

Jovens com deficiência e seus acompanhantes, leigos e consagrados rezaram em várias línguas, os cinco mistérios gozosos do Terço, junto com o Papa.

O primeiro mistério, em português, foi rezado por Daniela Sá, jovem com deficiência, e por Joana Cardoso, sua acompanhante, e teve como intenção os jovens presidiários, “para que, com o auxílio de Maria, possam sentir a ternura de Deus Pai nas suas vidas e vivam na confiança de que Ele nunca os abandona”, informa o Santuário.

Os jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude foram a intenção do segundo mistério, “para que estimulados pela atitude de Maria, se levantem apressadamente e anunciem a todos a Boa Nova de Jesus.”

A oração, em castelhano, foi feita por Jesus Sanchez Cossio.

O terceiro mistério foi rezado pelos jovens doentes e com deficiência, “para que, à semelhança do carinho de Maria por Jesus, sintam o apoio e o conforto de todos e não sejam vítimas de discriminação”.

Samantha Numerato, jovem com deficiência, rezou em italiano este mistério, com Giovanna Picone, sua acompanhante.

A primeira parte do quarto mistério foi rezada em inglês pela Irmã Brittany Culver, enquanto a segunda parte foi rezada em alemão por Ana Reis e a intenção foi a Paz.

Rezemos pela paz, para que a Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu "quero que rezem o terço para alcançarem a paz", apresente as nossas orações ao Senhor e seja concedido ao mundo um duradouro tempo de paz.

O quinto e último mistério foi rezado por intenção do Papa Francisco, “para que Nossa Senhora de Fátima lhe faça sentir a sua presença materna, o envolva na luz imensa que é Deus e o guarde no seu Imaculado Coração”.

A primeira parte rezada em polonês por Emilia Hanzel, jovem com deficiência, e por Teresa Hanzel, sua acompanhante; Christophe Thuillard rezou a segunda parte em francês.

Ao sair da Capelinha, o Papa abençoou a pedra da nova sede da Santa Casa da Misericórdia de Ourém-Fátima e saudou 15 jovens que representam os jovens reclusos e os jovens doentes e portadores de deficiência que o acompanharam na oração do Terço.

Francisco regressou a Lisboa de helicóptero onde no início da noite hoje encontrará os jovens durante a Vigília de oração da JMJ

O Papa foi acompanhado na recitação do Terço por 97 jovens com deficiência e jovens reclusos que “não podem participar na Jornada Mundial da Juventude” em Lisboa.

Ligação de Francisco com Fátima

Na perspectiva desta visita a jornalista portuguesa, Carmo Rodeia, Diretora do Gabinete de comunicação do Santuário, entrevistou o Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas, sobre as expectativas desta visita.

Padre Cabecinhas sublinhou a ligação entre o Santo Padre e Fátima, porque, por um lado, o Papa Francisco é um homem profundamente mariano e, por outro lado - disse ele -, “porque vejo que desde o início do seu pontificado houve uma ligação muito grande entre o Papa Francisco e Fátima”.

Desde o início, acrescentou ainda o Reitor, quando ele pediu ao então cardeal Patriarca de Lisboa, que em Fátima se consagrasse o seu pontificado, o que foi feito, até aos diversos momentos em que por vontade do Papa, houve união entre o Santuário e o Sumo Pontífice. Ele recorda 2013, a ida da imagem da capelinha para Jornada Mariana do Ano da Fé, mas também em outros momentos de oração em que o Santuário de Fátima se associou a iniciativa do Papa, nomeadamente a última consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria em que o Papa realizou esse ato em Roma e enviou ao Santuário de Fátima o seu legado ao cardeal Konrad Krajewski para fazer no Santuário de Fátima essa consagração.

O Reitor do Santuário de Fátima disse ainda que é um regresso do Papa a este lugar, um lugar que o marcou profundamente, um lugar que o marcou antes de mais pelo ambiente de oração e pelo contacto com o povo de Deus. O povo crente reunido em multidões em Fátima, mas que é capaz de fazer silencio para rezar.

Padre Cabecinhas recorda ainda que talvez foi um dos momentos mais fortes da peregrinação der 2017, no contexto do centenário, depois da canonização dos Santos Francisco e Jacinta, a chegada do Papa à capelinha e do profundo silêncio que reinou no meio de uma multidão de milhares de peregrinos que o acolhiam.

E é essa experiência que o Papa, de alguma forma, quis repetir ou refazer agora na capelinha das aparições; Francisco quis vir ao Santuário de Fátima para rezar; quis vir à Capelinha das aparições para refazer essa experiencia do encontro com essa Mãe, ele que proclamou com veemência, “temos Mãe neste lugar”, ele veio ao encontro dessa Mãe para lhe apresentar as grandes intenções deste mundo, as grandes intenções deste momento e as grandes intenções que ele traz no coração.