“Não tenham medo!”, o imperativo do Papa aos jovens peregrinos

O Papa pediu este Domingo, 6 de Agosto em Lisboa que os jovens “não tenham medo” da vida, falando aos 1,5 milhões de participantes na JMJ 2023, durante a Missa do envio, último evento central do encontro.

“Ele [Jesus] diz-lhes hoje, aqui em Lisboa, nesta Jornada Mundial da Juventude: não tenham medo! Não tenham medo, animem-se, não tenham medo!”, referiu, na homilia da celebração, sublinhada com uma salva de palmas dos peregrinos dos cinco continentes.

Francisco destacou a “bonita” experiência da JMJ, iniciada na última terça-feira, e quis deixar uma pergunta aos jovens: “Que levamos connosco?”.

O Papa respondeu a esta pergunta com três verbos, a partir do relato da transfiguração de Jesus – “resplandecer, ouvir, não ter medo” -, com especial destaque para a última expressão.

A intervenção, em espanhol, voltou a ser largamente improvisada pelo Papa – à imagem do que tem acontecido nos últimos dias -, em volta do apelo “não tenham medo”, uma expressão que se repete nos Evangelhos.

Francisco destacou que esse imperativo se dirigia a cada um dos participantes: “A vocês, jovens, que viveram esta alegria, podemos dizer esta glória – porque algo de glória tem este encontro entre nós-; a vocês, que cultivam sonhos grandes, mas às vezes ofuscados pelo medo de não os ver realizados; a vocês, que às vezes pensam que não serão capazes – de vez em quado mete-se em nós um pouco de pessimismo”.

A vocês, jovens, tentados neste tempo pelo desânimo, pela ideia de se julgarem fracassados, talvez, ou por tentar esconder a dor com um sorriso; a vocês, jovens, que querem mudar o mundo – e é bom que queiram mudar o mundo –, a vocês que querem mudar o mundo e lutar pela justiça e a paz; a vocês que colocam vontade e criatividade na vida, mas parece não ser suficiente; a vocês, jovens, de que a Igreja e o mundo precisam, como a terra precisa da chuva; a vocês, jovens, que são o presente e o futuro. Sim, precisamente hoje, Jesus diz: não tenham medo! Não tenham medo!”.

Francisco pediu que cada um, em silêncio, repetisse no seu coração estas palavras: “Não tenham medo!”.

“Queridos jovens, gostaria de poder olhar cada um de vocês nos olhos e dizer: não tenham medo! Não tenham medo!”, insistiu.