Vigília ecuménica vai acolher 3 mil jovens, em oração pela Assembleia Sinodal

O Vaticano vai receber na tarde de Sábado uma vigília ecuménica de oração, pela 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, reunindo responsáveis de várias Igrejas e cerca de 3 mil jovens.

No último domingo, Francisco deixou um convite à participação na vigília “Together” (juntos) na Praça de São Pedro, “como preparação para a assembleia sinodal que começa a 4 de Outubro”.

Jovens de 18 a 35 anos de vários países europeus, incluindo Portugal, e das várias tradições cristãs vão estar em Roma, de sexta-feira até domingo à tarde, sendo alojados pela população local.

A oração comunitária inclui momentos de escuta da Palavra de Deus, louvor e intercessão, cânticos de Taizé e silêncio, num “forte sinal de fraternidade, unidade e paz”.

A vigília de oração ecuménica será presidida pelo Papa Francisco, na presença do patriarca ecuménico de Constantinopla (Igreja Ortodoxa), Bartolomeu, do arcebispo de Cantuária (Igreja Anglicana), Justin Welby, e de outros responsáveis de Igrejas e comunidades cristãs.

A cerimónia será precedida – das 17h00 às 18h00 (menos uma em Lisboa) – por uma “celebração de gratidão em torno de quatro dons: gratidão pelo dom da unidade e pelo caminho sinodal, pelo dom do outro, pelo dom da paz e pelo dom da Criação”.

O programa evoca ainda o ‘Tempo da Criação’, iniciativa de oração e acção ecuménica que decorre até 4 de Outubro, festa de São Francisco de Assis.

“A Praça de São Pedro também se vai tornar um jardim, repleta de árvores e flores, assim como a Cruz de São Damião de São Francisco”, adiantam os organizadores.

No início da tarde de sábado, a Basílica de São João de Latrão, em Roma, acolhe “uma oração de louvor e adoração”, seguida de uma peregrinação a pé até ao Vaticano.

Os participantes vão reunir-se em vários ateliês, para “ouvir refugiados, falar sobre suas experiências, aprender com outras crenças e religiões, visitar o trabalho das missões da cidade com pessoas marginalizadas, reconhecer Cristo na diversidade das tradições, participar em mesas redondas ecuménicas, prestar mais atenção à Criação”.

O encontro vai contar com a presença do irmão Matthew, que a partir do próximo dia 3 de Dezembro passa a ser o prior da Comunidade de Taizé, sucedendo ao irmão Alois; os dois monges da comunidade ecuménica conversaram hoje com o Papa, no final da audiência geral que decorreu na Praça de São Pedro.

O Vaticano sublinha que, para os jovens católicos, este evento “pode ser vivido em continuidade com a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Lisboa no início de Agosto”.

A primeira sessão XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, sobre o tema ‘Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão’, vai decorrer de 4 a 29 de Outubro de 2023.

