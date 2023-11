No dia mundial dos Pobres: Papa almoçou com 1200 pessoas

O Papa almoçou neste Domingo com mais de 1200 pessoas, no Vaticano, para assinalar o VI Dia Mundial dos Pobres, após ter celebrado Missa, na Basílica de São Pedro.

Francisco encontrou-se com as pessoas necessitadas e voluntários de instituições sociocaritativas que os acompanham, no Auditório Paulo VI, abençoando os presentes e agradecendo a Deus pelo “momento de amizade, todos juntos”, pela refeição.

“As mesas postas, decoradas com flores brancas e amarelas, serviram de cenário para fotografias e selfies que eternizaram um momento inesquecível de acolhimento, atenção, carinho e amor para com todos aqueles que no resto do ano vivem nas ruas na indiferença da cidade e que hoje dividiram a mesa com o pontífice”, relata o portal de notícias do Vaticano.

O almoço foi organizado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade (Santa Sé) e oferecido este ano pelos Hotéis Hilton.

Francisco abençoou e agradeceu a todos os que contribuíram para organizar a refeição.