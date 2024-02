Papa liga movimentos migratórios ao processo sinodal

O Papa vai ligar a celebração do 110.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado ao processo sinodal em curso, apresentando quem deixa a sua terra como “um ícone contemporâneo da Igreja em movimento”, informou hoje o Vaticano.

A jornada de 2024 vai ter como tema “Deus caminha com o seu povo” e celebra-se a 29 de Setembro, o domingo que precede o início da segunda sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (2-27 de Outubro de 2024).

Segundo nota divulgada hoje, pela sala de imprensa da Santa Sé, a mensagem do Papa vai “centrar-se na dimensão itinerante da Igreja, com um olhar especial para os irmãos e irmãs migrantes, um ícone contemporâneo da Igreja em movimento”.

“É um caminho a ser percorrido em sínodo para chegarmos juntos, superando todos os obstáculos e ameaças, à verdadeira pátria”, indica o comunicado, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano integral.

O organismo da Santa Sé considera “essencial reconhecer a presença de Deus que caminha com o seu povo, assegurando-lhe orientação e protecção a cada passo”.

“É igualmente fundamental reconhecer a presença do Senhor, o Emanuel, Deus connosco, em cada migrante que bate à porta do nosso coração e se oferece ao encontro”, conclui a nota.

A 19 de Outubro de 2023, durante a primeira sessão da assembleia sinodal, Francisco promoveu uma oração na Praça de São Pedro que juntou os participantes, vindos dos cinco continentes, para recordar as pessoas que perderam a vida em várias rotas migratórias.

“É necessário redobrar esforços para combater as redes criminosas, que especulam com os sonhos dos migrantes; mas é preciso indicar-lhes, também, estradas mais seguras. Há necessidade, pois, de maior empenho para se ampliar os canais migratórios regulares”, disse.

A oração decorreu em volta do monumento aos migrantes ‘Angels Unaware’, criado pelo artista canadiano Timothy P. Schmalz.

