Vaticano divulga calendário de celebrações do Papa na Semana Santa

– O Vaticano anunciou nesta Quarta-feira, o calendário das celebrações litúrgicas a que o Papa vai presidir na Semana Santa e Páscoa de 2024, entre 24 e 31 de março.

A 24 de março, Domingo de Ramos, Francisco celebra a Missa que dá início à “Semana Maior” do calendário católico, na Praça São Pedro, às 10h00 (horas locais, menos uma em Lisboa).

Na Quinta-feira Santa, 28 de março, o Papa preside na Basílica do Vaticano à Missa Crismal, concelebrada pelos patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e presbíteros (diocesanos e religiosos) presentes em Roma, às 09h30 de Roma.

O calendário ainda não indica o local escolhido para a Missa da Ceia do Senhor, com o rito do lava-pés, a que Francisco preside habitualmente fora do Vaticano.

A Sexta-feira Santa conta com duas cerimónias: a celebração da Paixão do Senhor, na Basílica do Vaticano, pelas 17h00; e a tradicional Via-Sacra no Coliseu de Roma, a partir das 21h15.

A Vigília Pascal vai ser celebrada na Basílica de São Pedro, pelas 19h30 de sábado.

Esta celebração, momento central do calendário litúrgico católico, tem cinco elementos: a bênção do fogo novo e do círio pascal; a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo anunciando a Ressurreição do Senhor; a série de leituras sobre a História da Salvação; a renovação das promessas do Batismo, por fim, a liturgia Eucarística.

No Domingo de Páscoa, o Papa preside à Missa, pelas 10h00, na Praça de São Pedro, antes de seguir para a varanda da Basílica, onde concede a Bênção ‘urbi et orbi’ (à cidade [de Roma] e ao mundo), ao meio-dia.

OC