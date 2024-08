“Toda a humanidade, hoje mais do que nunca, tem necessidade da Boa Nova da paz” – Papa

O Papa enviou uma mensagem, divulgada hoje, ao Comité Nazarat para os Cristãos perseguidos, afirmando que “toda a humanidade, hoje mais do que nunca, tem necessidade da Boa Nova da paz”.

Francisco convida os cristãos a anunciar e a partilhar a mensagem da paz do Evangelho, nas palavras dirigidas ao organismo, que nos últimos 10 anos, após a expulsão dos cristãos da Planície de Nínive, no Iraque, pelo Estado Islâmico, promove a oração do terço no dia 20 de cada mês, informa o portal Vatican News.

“Por isso, espero que todos aqueles que participam dos momentos de oração, com os corações ardentes e cheios do Espírito, continuem a ser promotores de uma cultura de respeito por todos, de acolhimento e de uma fraternidade inclusiva, onde todos possam saborear o pão da comunhão e a alegria da solidariedade”, destacou.

Iniciada em 2024, a iniciativa “Apelo à Humanidade” reúne católicos na cidade de Rimini (Itália) para rezar o terço pelas pessoas perseguidas, cristãos e não cristãos, e já se estendeu a outras cidades.

No texto direcionado ao coordenador do Comité Nazarat para os Cristãos Perseguidos, Marco Ferrini, o Papa Francisco agradece pelo “testemunho de caridade amável, de proximidade e sobretudo de união à dor das populações feridas pela injustiça, pela opressão, pelo ódio e pela ganância”.

“Exorto-vos a invocar a ajuda da Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, para que ela nos acolha sob o seu manto e nos apoie nos momentos de provação. Que ela acenda nos nossos corações a luz da esperança para ousar um futuro de serenidade e harmonia”, desejou.

Na última década, a iniciativa Nazarat recolheu dezenas de milhares de euros, enviados para ajudar centenas de famílias vulneráveis, particularmente na Síria e no Iraque.

O bispo de Rimini, D. Nicolò Anselmi, conduz a oração do terço no 10º aniversário da ação, na praça principal da cidade.

