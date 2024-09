Francisco chega a Singapura, última etapa da viagem apostólica à Ásia e Oceânia

O Papa chegou a Singapura, última etapa da 45ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, a mais longa de seu pontificado, que começou em 2 de setembro e terminará daqui a dois dias, no dia 13, e que o levou à Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste nos últimos dias.

Vindo de Díli, o Airbus A320 da Aereo Díli aterrissou no Aeroporto Changi de Singapura às 8h53, horário italiano, 14h53, horário local. Ao pé da aeronave, Francisco, como previsto, foi recebido pelo Ministro da Cultura, Comunidade e Juventude e pelo Embaixador de Singapura junto à Santa Sé, com quem está marcada uma breve conversa, depois da qual, no átrio do Complexo VIP, quatro crianças, dois meninos e duas meninas, deram as boas-vindas ao Papa com uma dança e flores e um grande aplauso coral. O único compromisso de hoje é o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus presentes no país, no Centro de Retiros São Francisco Xavier, estrutura em que se realizam retiros espirituais desde 1997, onde o Papa residirá durante sua permanência a Singapura.

Eventos de amanhã

Amanhã, quinta-feira (12/09), penúltimo dia da viagem apostólica do Papa Francisco, será aberto com a cerimônia de boas-vindas no Parlamento, com as boas-vindas do presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, seguida da visita de cortesia do Papa ao chefe de Estado e posteriormente ao primeiro-ministro, Wong Shyun Tsai. Posteriormente, no Teatro do Centro Cultural Universitário da “National University of Singapore”, haverá o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, durante o qual Francisco fará o seu primeiro discurso em Singapura. Os outros eventos do dia incluem uma visita privada ao ex-primeiro-ministro Lee Hsien Loong, no Centro de Retiros São Francisco Xavier. Encerra o dia, Memória do Santíssimo Nome de Maria, a Santa Missa no Estádio Nacional de Singapura.