“Tudo muda quando se conhece realmente Jesus”, diz Francisco

O Papa afirmou este Domingo, que o encontro com Jesus muda “tudo” na vida, convidando a imagem de “um Messias forte e vitorioso, que não pode sofrer e morrer”.

“Na realidade, para conhecer o Senhor, não basta saber algo sobre Ele, é preciso segui-lo, deixar-se tocar e mudar pelo seu Evangelho. Trata-se de ter com Ele uma relação, um encontro que muda a vida”, referiu, antes da oração do ângelus, desde a janela do apartamento pontifício.

Perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, Francisco destacou que este encontro “muda o modo de ser, muda o modo de pensar, as relações que com os irmãos, a disposição para acolher e perdoar, as escolhas na vida”.

“Tudo muda quando se conhece realmente Jesus. Tudo muda”, acrescentou.

A reflexão partiu de uma passagem do Evangelho segundo São Marcos, em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que pensam dele.

“Também nós podemos perguntar-nos sobre o que significa realmente conhecer Jesus”, assinalou.

O Papa apelou a uma mudança de “mentalidade”, citando o teólogo e pastor luterano Bonhoeffer, vítima do nazismo, sobre o significado do Cristianismo e de Jesus, hoje.

“Infelizmente, muitos já não colocam essa pergunta e ficam tranquilos, adormecidos, até distantes de Deus. Em vez disso, é importante que nos perguntemos: deixo-me incomodar, pergunto-me quem é Jesus para mim, que lugar ocupa na minha vida?”, apontou.

Após a oração, Francisco recordou a beatificação do padre Lira Serafín (1893-1950), missionário do Espírito Santo e fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada, que decorreu este sábado, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, Cidade do México.

“Depois de uma vida dedicada a ajudar as pessoas a progredir na fé e no amor do Senhor, o seu zelo apostólico estimulou os sacerdotes a entregar-se sem reservas ao bem espiritual do povo santo de Deus”, referiu, pedindo um aplauso para o novo beato.

O Papa deixou uma palavra de solidariedade ao povo do Vietname e de Mianmar, atingidos por inundações causadas por um “violento tufão”.

“Rezo pelos mortos, pelos feridos, pelos desalojados, para que Deus ampare aqueles que perderam os seus entes queridos e as suas casas, e abençoe aqueles que estão a levar ajuda”, disse.

Francisco recordou ainda a celebração, na Itália do dia dos doentes com esclerose lateral amiotrófica, rezando por eles e pelas suas famílias.

OC