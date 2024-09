Papa alerta para aumento da tensão nas frentes de guerra

O Papa alertou este Domingo, para o aumento da “tensão” em vários conflitos mundiais, lamentando as mortes provocadas pelas lutas de poder.

“Infelizmente, nas frentes de guerra, a tensão é muito grande, é preciso ouvir a voz dos povos que pedem a paz. Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar, tantos países que estão em guerra. Rezemos pela paz”, pediu, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus.

O alerta surge após o agravamento da tensão no Médio Oriente, com o recrudescimento dos combates entre Israel e o Hezbollah, no Líbano.

“Quantas pessoas sofrem e morrem por causa das lutas pelo poder! Essas são vidas que o mundo rejeita, assim como rejeitou Jesus. Quando Ele foi entregue nas mãos dos homens, não encontrou um abraço, mas uma cruz”, disse o Papa, perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

Francisco destacou que Jesus ensina que “o verdadeiro poder não está no domínio dos mais fortes, mas no cuidado com os mais fracos”.

“Nós, todos nós, estamos vivos porque fomos acolhidos, mas o poder faz-nos esquecer essa verdade. Então tornamo-nos dominadores, não servidores, e os primeiros a sofrer são os últimos: os pequenos, os fracos, os pobres”, lamentou.

OC