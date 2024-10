Núncio apostólico apresenta cartas como novo embaixador da Santa Sé

A secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, recebeu, esta Quinta-feira, as cartas figuradas do novo Núncio Apostólico da Santa Sé em Angola, Dom Kryspin Dubiel.

O acto de entrega e recepção deste instrumento protocolar decorreu, em Luanda, no edifício sede do Ministério das Relações Exteriores (MIREX).

Segundo um comunicado do MIREX, o novo Núncio Apostólico substitui Dom Giovanni Gaspari, cujo mandato como representante da Santa Sé em Angola e São Tomé e Príncipe cessou, este ano, após três anos e meio de dedicação ao serviço diplomático.