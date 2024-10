Dia Mundial das Missões: Papa preside a canonização de 14 beatos, incluindo fundador dos Missionários da Consolata

O Papa vai presidir este Domingo, Dia Mundial das Missões 2024, à proclamação de 14 santos da Igreja Católica, incluindo o fundador dos Missionários da Consolata, padre José Allamano.

O sacerdote italiano, falecido em 1926, é canonizado após o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão, que ocorreu na floresta amazónica brasileira, no Estado de Roraima: Sorino, um homem da etnia Ianomâmi, foi atacado por um felino, que o feriu gravemente na cabeça.

O incidente aconteceu a 7 de fevereiro de 1996, “primeiro dia da novena ao Beato Allamano”, indica o portal de notícias do Vaticano.

O homem “recuperou milagrosamente a saúde, em poucos meses, e ainda hoje vive na sua comunidade indígena”.

Nuna mensagem, os superiores gerais dos Missionários e Missionárias da Consolata, padre James Lengarin e irmã Lucia Bortolomasi, falam desta canonização como “um imenso presente”.

“Que os nossos olhos e corações estejam fixos no nosso fundador, para ouvi-lo e olhar para sua santidade, que nos estimula a continuar a sua missão de maneira séria e profunda”, escrevem.

Os outros santos são Manuel Ruiz Lopez e sete companheiros, da Ordem dos Frades Menores, e Francisco, Mooti e Raphael Massabki, leigos, todos mortos por “ódio à fé” em Damasco (Síria) entre 9 e 10 de julho de 1860; Marie-Leonie Paradis (nascida Virginie Alodie), fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família; e Helena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, conhecidas como as “Irmãs de Santa Zita”.

A canonização é a confirmação, por parte da Igreja Católica, de que um fiel católico é digno de culto público universal e de ser dado aos fiéis como intercessor e modelo de santidade.

Este é um ato reservado à Santa Sé, desde o século XII, e é ao Papa que compete inscrever cada novo santo no cânone.

A frase bíblica ‘Ide e convidai a todos para o banquete’, da parábola evangélica do banquete nupcial do Evangelho de São Mateus (Mt 22, 9), dá tema à mensagem do Papa para o 98.º Dia Mundial das Missões, que se celebra a 20 de outubro.

OC