Papa abençoou imagens do Menino Jesus, pedindo respeito pela vida humana

O Papa Francisco abençoou este Domingo no Vaticano centenas de imagens do Menino Jesus, os ‘Bambinelli’, levadas pelas crianças de Roma, pedindo respeito pela vida humana, agradecendo o “dom” de cada bebé e sua mãe.

“Podemos perguntar-nos: agradeço ao Senhor porque Ele se tornou homem como nós, para partilhar em tudo, exceto o pecado, a nossa existência? Eu louvo-o e abençoo-o por cada criança que nasce? Quando me cruzo com um mulher na doce espera, sou gentil? Apoio e defendo o valor sagrado da vida dos pequeninos desde sua conceção no ventre materno?”, declarou, após a recitação do ângelus, na Capela da Casa de Santa Marta.

O Papa fez-se acompanhar, também, por uma pequena imagem, feita por indígenas equatorianos, oferta de um bispo.

A bênção dos ‘Bambinelli’, as imagens de Jesus que vão ser colocadas nos presépios, acontece no Advento, o tempo de preparação para o Natal no calendário católico, por iniciativa dos Centro dos Oratórios Romanos, das paróquias e famílias da capital italiana.

A oração do ângelus foi recitada pelo Papa na Capela da Casa de Santa Marta, onde reside, devido ao frio que se faz sentir em Roma e aos sintomas gripais que que se manifestaram nos últimos dias.

Francisco tem um calendário intenso de celebrações a partir de terça-feira, com as cerimónias do Natal e de abertura do Jubileu 2025.

Esta manhã, o Papa falou do encontro entre Maria, mãe de Jesus, e a sua prima Isabel, mãe de João Batista, “duas mulheres felizes pelo extraordinário dom da maternidade”.

A poucos dias do Natal, a intervenção convidou os católicos a “reconhecer” os “sinais prodigiosos da ação salvífica de Deus” e a respeitar o “milagre da vida”.

Nestes dias gostamos de criar uma atmosfera festiva com luzes, decorações e músicas natalícias. Lembremo-nos, porém, de expressar sentimentos de alegria cada vez que encontrarmos uma mãe que leva o seu filho nos braços ou no ventre”.

O Papa encerrou a sua intervenção pedindo sentimentos de “admiração e gratidão diante do mistério da vida que nasce”.

“Nenhuma criança é um erro”, indicou.

A recitação do ângelus foi transmitida online, pelos canais do Vaticano, e acompanhado pelos peregrinos na Praça de São Pedro através de ecrãs gigantes.

Francisco pediu desculpa por não ter podido comparecer à janela do apartamento pontifício.

“Estou a melhorar e é preciso tomar precauções”, indicou.

OC