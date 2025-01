Papa pede respeito pelo “direito à educação” para todos, e destaca crianças e jovens migrantes e refugiados

A Rede Mundial de Oração do Papa (RMOP) salienta que a intenção de oração de Francisco para este mês de janeiro de 2025 reflete “um dos temas principais do seu pontificado, a preocupação pelos migrantes e os refugiados”,

O novo diretor internacional da RMOP explica que o Papa Francisco afirmou, “por diversas vezes, que é necessário acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e refugiados” e que estas são atitudes para “a vida quotidiana” que todos podem e devem cultivar.

“Durante este mês, é nosso desejo ajudar a descobri-las e praticá-las nos nossos contextos concretos. O Papa diz-nos que cada forasteiro que bate à nossa porta é uma ocasião de encontro com Jesus Cristo, que no Evangelho se identifica com o estrangeiro acolhido ou rejeitado, em qualquer época histórica”, desenvolve o sacerdote jesuíta padre Cristóbal Fones.

A Rede Mundial de Oração do Papa explica que crianças e adolescentes que “fogem dos conflitos ou da pobreza” são os protagonistas das imagens que acompanham ‘O Vídeo do Papa’ de janeiro de 2025, que testemunha o “compromisso da Igreja na linha da frente para lhes garantir a educação, mesmo nos contextos mais complicados”, como nos centros educativos promovidos pela Fundação AVSI, para crianças refugiadas da Síria, na Jordânia e no Líbano, as escolas salesianas em Palabek, no Uganda, “60% dos migrantes provenientes do Sudão do Sul têm menos de 13 anos”, ou o Instituto Madre Asunta, em Tijuana, no México, da família Scalabriniana.

“Há o compromisso, em diversos continentes, do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados, presente também no este do Chade, junto de gerações inteiras nascidas e criadas nos campos de refugiados. Os voluntários da Associação Papa João XXIII, que acompanham os menores chegados à Grécia e à Itália através das rotas migratórias. E não faltam os esforços das organizações internacionais, como a Unicef”, acrescenta a RMOP, no comunicado enviado à Agência ECCLESIA.