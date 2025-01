Papa apela a compromisso de todos pela «plena comunhão» dos cristãos

O Papa associou-se esta Quarta-feira, à semana de oração pela unidade dos cristãos, que decorre até 25 de janeiro, pedindo o emprenho de todos pela “plena comunhão” de Igrejas e comunidades.

“Nestes dias de oração pela unidade dos cristãos, exorto-vos a invocar o Deus trino para a plena comunhão de todos os discípulos de Cristo”, pediu aos participantes na audiência pública semanal, que decorreu no Auditório Paulo VI.

Francisco vai presidir este sábado, solenidade da Conversão de São Paulo, a um momento de oração pela unidade dos cristãos, com delegações das várias Igrejas e comunidades presentes em Roma.

A celebração tem início marcado para as 17h30 (menos uma em Lisboa), na Basílica de São Paulo fora de muros.

Já a Diocese de Roma está a organizar uma “vigília itinerante”, com passagem por igrejas luteranas e ortodoxas e pela paróquia de São Camilo de Lellis.

“Nestes dias, conclui-se a semana de oração pela unidade dos cristãos. Esta unidade não é fruto dos nossos próprios esforços, mas um dom que devemos que devemos pedir ao Pai, para que o mundo creia no seu Filho único, Cristo Salvador”, referiu Francisco, esta manhã.

A catequese do Papa retomou o ciclo jubilar “Jesus Cristo, nossa esperança”, no Ano Santo de 2025, abordando o anúncio do anjo Gabriel a Maria

“O anjo chama a Maria ‘cheia de graça’, indicando a presença de Deus que habita nela, e diz-lhe para não ter medo, porque nada é impossível ao Senhor”, referiu.

O anúncio desta “maternidade única”, observou o Papa, leva Maria a “discernir”, sentindo “o apelo a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não compreende algumas coisas”.

A sua colaboração com os planos do Pai. em todos os momentos da sua vida torna-a para nós um exemplo inestimável de escuta e de disponibilidade à Palavra divina”.

No final do encontro, o Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa.

“Irmãos e irmãs, as palavras que o anjo dirige a Maria são também dirigidas a cada um de nós: ‘não temas!’. Por isso, não tenhais medo: Deus está ao nosso lado e sempre nos acompanha. Não nos esqueçamos: nunca estamos sós! Que a Mãe de Deus sempre vos guarde”, desejou.

OC