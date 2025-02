Papa continua em estado “crítico”, sem novas crises respiratórias

O Papa continua em estado “crítico”, no Hospital Gemelli, onde se encontra internado desde 14 de fevereiro, devido a problemas respiratórios, informou hoje o Vaticano.

“O estado do Santo Padre continua crítico, mas desde ontem à noite não teve mais nenhuma crise respiratória. Fez duas unidades de concentrado eritrocitário com sucesso e o seu valor de hemoglobina aumentou”, assinala o boletim com informações clínicas, enviado aos jornalistas.

Após a realização de novas análises, a trombocitopenia (baixa de plaquetas) manteve-se estável, mas foi diagnosticada “uma insuficiência renal inicial, ligeira, que está atualmente controlada”.

O Papa continua a receber oxigénio alto débito, através de cânulas nasais, estando “vigil e bem orientado”.

Segundo o Vaticano, “a complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas provoquem algum efeito fazem com que o prognóstico permaneça reservado”.

Durante a manhã, no apartamento instalado no 10.º andar, Francisco participou na Missa, “juntamente com aqueles que estão a cuidar dele durante estes dias de hospitalização”.

O Vaticano informara esta manhã que o Papa passou uma noite “tranquila” e “descansou”, nas últimas horas, após o agravamento do seu estado de saúde, devido a uma nova crise asmática, este sábado.

Ao início da manhã, a sala de imprensa da Santa Sé enviou a homilia preparada para a Missa do Jubileu dos Diáconos, que se celebrou na Basílica de São Pedro, sob a presidência de D. Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Pela segunda semana consecutiva, a oração dominical do ângelus foi assinalada pelo Papa com a publicação do texto preparado para este momento, ao meio-dia de Roma (11h00 em Lisboa).

Na tarde de sábado, o Vaticano adiantou que Francisco se encontrava com “prognóstico reservado” no Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, após uma nova crise asmática.

A 18 de fevereiro, o Papa foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, na sequência de uma infeção polimicrobiana, provocada por vírus, fungos e bactérias.

O quarto internamento do atual pontífice no Hospital Universitário Agostino Gemelli aconteceu na sequência da “exacerbação da bronquite” que o vinha a afetar, segundo nota oficial do Vaticano.

Jorge Mario Bergoglio, de 88 anos, é natural de Buenos Aires, na Argentina; na sua juventude, foi operado a um pulmão, parcialmente retirado.

A 13 de março de 2013 foi eleito como sucessor de Bento XVI, escolhendo o inédito nome de Francisco; é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja Católica e também o primeiro pontífice sul-americano.

OC