Papa concelebrou a Missa na capela privada do Hospital Gemelli

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou uma foto do Pontífice em oração, após ter concelebrado a Eucaristia nesta manhã. É a primeira foto desde sua internação em 14 de fevereiro. A condição de Francisco permanece estável, e o tratamento, incluindo a fisioterapia respiratória e motora, continua.

De costas, na cadeira de rodas, com a túnica e a estola após concelebrar a Missa, olhando para o crucifixo no altar da capela do décimo andar, onde, desde que seu estado apresentou uma leve melhora, o Santo Padre reza todos os dias. Esta é a primeira foto do Papa Francisco desde sua internação no Policlínico Gemelli, em 14 de fevereiro.

A imagem foi divulgada na noite deste domingo, 16 de março, pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Há dias, vários jornalistas e tantas outras pessoas pediam uma foto do Pontífice. As últimas imagens datavam de mais de um mês atrás, quando, pela manhã, antes da internação, Francisco recebeu, na Casa Santa Marta, os membros da Fundação espanhola Gaudium et Spes. Desde então, ninguém além dos médicos responsáveis por seu tratamento e seus colaboradores mais próximos teve a oportunidade de vê-lo. Sua voz, cansada, pôde ser ouvida no áudio de 6 de março, divulgado durante o Terço na Praça São Pedro, no qual abençoava os fiéis e agradecia a todos que rezaram por ele nesse período de enfermidade.

Hoje, chega então esse novo sinal da "presença" de Francisco, em um dos momentos mais íntimos: a oração. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, a situação do Papa permanece estável. Nesta manhã, ele concelebrou a missa dominical na capela próxima ao seu quarto.

Prosseguiu com os tratamentos prescritos, incluindo a terapia respiratória e motora. O Papa não recebeu visitas hoje e passou o dia entre orações, descanso e alguns trabalhos.

Também não haverá boletim médico amanhã. A Sala de Imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas à noite.