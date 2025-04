Papa reza no túmulo de Pio X, na Basílica de São Pedro

O Papa saiu esta Quinta-feira da Casa de Santa Marta para rezar junto ao túmulo de São Pio X, numa deslocação surpresa à Basílica de São Pedro, informou o Vaticano.

A deslocação aconteceu por volta das 13h00 de Roma (12h00 em Lisboa), com Francisco a ser recebido por “uma centena de fiéis entusiasmados que se aproximaram para o saudar e receber a bênção”, relata o portal ‘Vatican News’.

O serviço de informação da Santa Sé recorda que o atual Papa é devoto de São Pio X, que liderou a Igreja Católica entre 1903 e 1914.

Em 2024, Francisco assinou o prefácio do livro ‘Homenagem a Pio X. Retratos contemporâneos’, escrito pelo padre Lucio Bonora, evocando “um Papa manso e forte, um Papa humilde e clara, um Papa que fez toda a Igreja entender que, sem a Eucaristia e sem a assimilação das verdades reveladas, a fé pessoal enfraquece e morre”.

Esta foi a segunda saída da Casa de Santa Marta nos últimos dias, depois da aparição de Francisco na Missa conclusiva do Jubileu dos Doentes e Mundo da Saúde, no último domingo, na Praça de São Pedro.

O Papa chegou numa cadeira de rodas, com cânulas nasais e com uma manta a protegê-lo do frio, sem vestes papais, permanecendo em oração cerca de dez minutos, junto ao túmulo de Pio X.

“Comoveu-nos vê-lo assim, ‘à paisana’, simples. Todos choravam, até o pessoal da segurança”, contou aos meios de comunicação do Vaticano monsenhor Valerio Di Palma, cónego da Basílica de São Pedro.

Francisco cumprimentou algumas das pessoas presentes, entre elas trabalhadores numa intervenção de restauro e várias crianças que abençoou, além de grupos de peregrinos que se deslocaram a Roma para o Jubileu.

O Papa regressou à Casa de Santa Marta no dia 23 de março, após o maior internamento do atual pontificado, iniciado a 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli, na sequência de uma infeção polimicrobiana das vias respiratórias, que se agravou para uma pneumonia bilateral.

OC