Trasladação do corpo do Papa para a Basílica de São Pedro marca início das homenagens dos fiéis

O Vaticano vive a partir de hoje a homenagem pública a Francisco, com trasladação do corpo do Papa para a Basílica de São Pedro, acompanhada por responsáveis da Santa Sé e milhares de fiéis, que saudaram a passagem do caixão com uma salva de palmas.

O ritual começou com o canto da antífona na Capela da Casa de Santa Marta, onde o cardeal camerlengo, D. Kevin Farrell, aspergiu o corpo com água benta, antes de proferir uma oração.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda dor, acompanhamos agora os restos mortais do nosso Papa Francisco à Basílica do Vaticano, onde muitas vezes exerceu o seu ministério de bispo da Igreja que está em Roma e de pastor da Igreja universal. Ao deixarmos esta casa, agradeçamos ao Senhor pelos inúmeros dons que concedeu ao povo cristão através do seu servo, o Papa Francisco”, refere o texto.

Depois do momento de oração, iniciou-se a procissão, que passa pela Praça de Santa Marta e a Praça dos Protomártires Romanos, seguindo pelo Arco dos Sinos até à Praça de São Pedro, entrando na Basílica do Vaticano pela porta central.

O corpo do pontífice foi transportado pelos chamados “sediários” e escoltado pela Guarda Suíça, com o caixão ainda aberto.

O coro entoa sete salmos, cantados em latim, e a ladainha dos Santos.

O caixão do pontífice foi colocado no altar da Confissão, onde é aspergido com água benta e incensado, seguindo-se a Liturgia da Palavra, presidida pelo camerlengo.

A assembleia rezou pelo falecido Papa, pela Igreja e pela paz, antes da recitação do Pai-Nosso e do canto do Salve-Rainha.

Após a celebração, iniciou-se o período de homenagem dos fiéis que queiram despedir-se de Francisco, na Basílica de São Pedro, que vai permanecer aberta aos fiéis até à meia-noite; na quinta-feira entre as 07h00 e as 24h00; e na sexta-feira, das 07h00 às 19h00.

O funeral do Papa Francisco vai ser celebrado este sábado, pelas 10h00 (menos uma em Lisboa), no adro da Basílica de São Pedro.

A Missa tem presidência do cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, segundo previsto no ritual das exéquias pontifícias, ‘Ordo Exsequiarum Romani Pontificis’ (82-109), naquele que é considerado o primeiro dia do “novendiales”, período de luto que se prolonga durante nove dias.

A notificação do Departamento das Celebrações Litúrgicas da Santa Sé acrescenta que, no final da celebração eucarística, tem lugar o rito da ‘Ultima Commendatio’ (última encomendação) e da ‘Valedictio’ (adeus); o féretro do será levado para o interior da Basílica de São Pedro e daí para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para a sepultura.

Francisco faleceu esta segunda-feira, aos 88 anos de idade e após mais de 12 anos de pontificado, na sequência de um AVC; o Papa esteve entre 14 de fevereiro e 23 de março, a hospitalização mais longa do pontificado, devido a uma infeção respiratória que se agravou para uma pneumonia bilateral.

OC