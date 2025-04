Legado dos 12 anos de pontificado de Francisco foi enaltecido pelo Cardeal Giovanni Battista Re

O Decano do Colégio Cardinalício falava na manhã deste Sábado durante a missa de corpo presente no adeus ao Papa Francisco na praça de São Pedro.

O Decano do Colégio Cardinalício agradeceu a proximidade e o carinho manifestado por todo mundo pelo passamento físico do Papa Francisco e fez um pedido ao papa Francisco na condição de intercessor junto de Deus pai” Papa Francisco encerrava os seus encontros dizendo [não se esqueçam de rezarem por mim], agora querido Papa Francisco pedimos-vos que rezeis por nós, e pedimos que dos céus, abençoes a igreja, Roma, o mundo inteiro como fizeste no Domingo passado do balção central desta Basílica no último abraço a todo povo de Deus, mas também idealmente a humanidade toda te procura a verdade de coração sincero e segura bem alto a chama da esperança”.