Bênção “urbi et orbi” vai ser primeiro ato público do novo Papa

A bênção ‘urbi et orbi’ (à cidade [de Roma] e ao mundo), desde a varanda central da Basílica de São Pedro, é o primeiro ato público previsto para o novo Papa, após o anúncio da sua eleição, com a saída do fumo branco na chaminé da Capela Sistina, pelas 18h08 locais (menos uma em Lisboa).

O eleito pelos cardeais no Conclave, que se iniciou na quarta-feira, irá surgir perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro depois de o fumo branco ter saído pelo chaminé da Capela Sistina, revelando o sucesso da eleição, e do repicar dos sinos que confirma este sinal.

Uma vez ocorrida a eleição, resta ao novo eleito responder a duas questões:’Acceptasne eletionem de te canonice factam in Summum Pontificem?’ (aceitas a tua eleição, canonicamente feita, para Sumo Pontífice?) e ‘Quo nomine vis vocari?’ (Como queres ser chamado?), naquele que é o último ato formal do Conclave.

O mestre das cerimónias litúrgicas. D. Diego Ravelli, é chamado, desempenhando funções de notário, e redige um documento de aceitação; dois cerimoniários entram e servem de testemunhas.

Este documento entrará em vigor imediatamente depois da sua publicação no jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’, por determinação de Bento XVI.

Após a escolha do nome, cardeais prestam homenagem um a um os e apresentam a sua obediência ao novo Papa.

O anúncio oficial, em latim, é feito pelo cardeal protodiácono, D. Dominique Mamberti: ‘Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Emminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum …, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem…, qui sibi nomen imposuit … (Anuncio-vos uma grande alegria, temos Papa: o eminentíssimo e reverendíssimo senhor,…, cardeal da Santa Igreja Romana…, que escolheu o nome ….)’.

Pouco depois, o próprio Papa, com as vestes pontifícias, aparece ao balcão da Basílica do Vaticano, para uma saudação e a bênção.

Em 2013, aquando da eleição de Francisco, o fumo branco surgiu pelas 19h06 de Roma (menos uma em Lisboa) e o Papa argentino saudou os fiéis desde a varanda da Basílica de São Pedro pelas 20h22 locais.

Desde 2013, foi inserida uma novidade: após a eleição, há um momento de oração e o novo Papa vai rezar em privado, na Capela Paulina, do Palácio Apostólico do Vaticano, antes de saudar os presentes na Praça de São Pedro e presidir à bênção ‘urbi et orbi’.

Dias após a eleição é celebrada a solene inauguração do Pontificado, na Praça de São Pedro.

OC