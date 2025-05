Leão XIV aos jovens: a Igreja precisa de vocações, não tenham medo!

No Domingo do Bom Pastor, o Papa Leão XIV rezou sua primeira oração mariana do Regina Caeli com os fiéis na Praça de São Pedro. O Pontífice, ao recordar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, pediu que as comunidades ofereçam aos jovens acolhimento, escuta e encorajamento em seu caminho vocacional.

“Caros irmãos e irmãs: bom domingo! Considero um dom de Deus que o primeiro Domingo do meu serviço como Bispo de Roma seja o Domingo do Bom Pastor, o quarto Domingo do Tempo Pascal. Neste Domingo, proclamamos sempre na Missa uma passagem do capítulo décimo do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como o verdadeiro Pastor, que conhece e ama as suas ovelhas e dá a vida por elas.”

Com palavras acolhedoras, sorriso espontâneo e olhar atento, o Papa Leão XIV voltou neste Domingo, 11 de Maio, ao balcão central da Basílica de São Pedro, o mesmo local onde, na última Quinta-feira (08/05), foi anunciado como o novo Sucessor de Pedro.

Em sua primeira oração mariana do Regina Caeli com milhares de fiéis e peregrinos de todo o mundo, o Pontífice recordou que, neste domingo, é celebrado, há sessenta e dois anos, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Além disso, Roma acolhe hoje o Jubileu das Bandas e do Espetáculo Popular", e acrescentou:

"Saúdo com afeto todos estes peregrinos e agradeço-lhes porque, com a sua música e as suas apresentações artísticas, alegram a festa de Cristo Bom Pastor: sim, é Ele que guia a Igreja com o seu Espírito Santo."

Ao meditar o Evangelho proposto pela liturgia de hoje, recordou a afirmação de Jesus “que conhece as suas ovelhas e que elas escutam a sua voz e O seguem (cf. Jo 10,27)”, e, como ensina o Papa São Gregório Magno, as pessoas “correspondem ao amor daquele que as ama”. Em seguida, expressou sua alegria de rezar com todo o Povo de Deus pelas vocações:

"A Igreja tem grande necessidade de vocações sacerdotais e religiosas! E é importante que os jovens e as jovens encontrem, nas nossas comunidades, acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional, e que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos."

Leão XIV também recordou o convite que o Papa Francisco deixou na sua Mensagem para esta ocasião: “a acolher e acompanhar os jovens. E peçamos ao nosso Pai celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores ‘segundo o seu coração’ (cf. Jr 3,15), capazes de se ajudarem mutuamente a caminhar no amor e na verdade", e dirigindo-se de modo especial aos jovens, disse:

“Não tenham medo! Aceitem o convite da Igreja e de Cristo Senhor!”

“Que a Virgem Maria, cuja vida inteira foi uma resposta ao chamado do Senhor, nos acompanhe sempre no seguimento de Jesus”, concluiu o Papa.