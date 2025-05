“Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos” – Leão XIV

O Papa afirmou no Vaticano que os cristãos devem ser, em primeiro lugar, “humanos”, convidando a uma atitude de compaixão, diante do sofrimento alheio.

“É a pressa, tão presente nas nossas vidas, que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Quem pensa que a sua própria viagem deve ser a prioridade não está disposto a parar por causa de outra pessoa”, referiu, na audiência geral desta quarta-feira, que decorreu na Praça de São Pedro.

A reflexão de Leão XIV partiu de uma passagem do Evangelho segundo São Lucas, na qual Jesus apresenta uma parábola sobre um homem agredido e deixado à beira da estrada, quando descia de Jerusalém.

“Um sacerdote e um levita estão a seguir aquele mesmo caminho. São pessoas que servem no Templo de Jerusalém, que vivem no espaço sagrado. No entanto, a prática do culto não leva automaticamente à compaixão”, observou.

Na verdade, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade! Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos.”

O Papa destacou que a parábola de Jesus apresenta um “caminho difícil e intransitável”.

“É a experiência que acontece quando as situações, as pessoas, por vezes até aquelas em quem confiamos, nos tiram tudo e nos deixam no meio da rua”, assinalou.

Leão XIV afirmou que a vida é “feita de encontros”, que revelam a própria identidade.

“Encontramo-nos perante o outro, perante a sua fragilidade e a sua fraqueza e podemos decidir o que fazer: cuidar dele ou fingir que nada acontece”, sustentou.

A parábola de Jesus, acrescentou, apresenta alguém “realmente capaz de parar”, um homem apresentado como samaritano, “que pertence a um povo desprezado”.

“Este samaritano para simplesmente porque é um homem perante um outro homem que precisa de ajuda”, indicou.

A compaixão é expressa através de gestos concretos. O evangelista Lucas detém-se nas ações do samaritano, a quem chamamos ‘bom’, mas que no texto é simplesmente uma pessoa: o samaritano aproxima-se, porque quando se quer ajudar alguém não se consegue pensar em manter a distância, é preciso envolver-se, sujar-se.”

O Papa convidou os participantes a rezar para que todos possam “crescer em humanidade” e cultivar relações “mais verdadeiras e ricas em compaixão”.

A audiência geral incluiu uma saudação aos peregrinos de língua portuguesa, em particular os grupos provenientes do Brasil e de Portugal.

“Pela intercessão da Mãe do Bom Conselho peçamos a graça de sentir no nosso coração os mesmos sentimentos do seu Filho amado. Deus vos abençoe”, disse Leão XIV.

OC