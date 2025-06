Papa convida católicos a ser “portadores de comunhão e de paz”

O Papa convidou este Domingo, os católicos de todo o mundo a ser “portadores de comunhão e de paz”, horas antes de presidir à Missa e procissão do Corpo de Deus, que se assinala hoje em vários países.

“Que esta celebração seja um sinal luminoso do nosso compromisso de sermos todos os dias, a partir do altar e do sacrário, portadores de comunhão e de paz uns para os outros, na partilha e na caridade”, disse Leão XIV, desde a janela do apartamento pontifício, antes da recitação da oração do ângelus.

Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, incluindo os participantes no Jubileu dos Governantes, iniciado este sábado, o pontífice apresentou uma reflexão a partir da passagem do Evangelho de São Lucas que narra o milagre dos pães e dos peixes (Lc 9, 11-17).

“Para alimentar milhares de pessoas vindas para o ouvir e pedir curas, Jesus convida os apóstolos a apresentarem-lhe o pouco que têm, abençoa os pães e os peixes e ordena que os distribuam a todos. O resultado é surpreendente: não só cada um recebe comida em quantidade suficiente, como sobra em abundância”, referiu.

O milagre, mais que um prodígio, é um sinal e recorda-nos que os dons de Deus, mesmo aqueles pequeninos, quanto mais partilhados são, mais crescem.”

Leão XIV sublinhou que, “na raiz de toda a partilha humana há uma outra maior e anterior a ela”, que parte de Deus.

“Ele, o Criador, que nos deu a vida, para nos salvar pediu a uma das suas criaturas para ser sua mãe e dar-lhe um corpo frágil, limitado, mortal, como o nosso, confiando-se a ela como uma criança. Partilhou assim, profundamente, a nossa pobreza e, para nos resgatar, escolheu servir-se do muito pouco que lhe podíamos oferecer”, precisou.

O Papa evocou os sentimentos de quem oferece um presente e vê que ele é “apreciado por quem o recebe”.

“Na Eucaristia, entre nós e Deus, o Senhor acolhe, santifica e abençoa o pão e o vinho que colocamos sobre o altar, juntamente com a oferta da nossa vida, e transforma-os no Corpo e Sangue de Cristo, sacrifício de amor para a salvação do mundo. Deus une-se a nós acolhendo com alegria o que levamos e convida a unirmo-nos a Ele, recebendo e partilhando com igual alegria o seu dom de amor”, acrescentou.

A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo celebrou-se em Portugal no 60.º dia após a Páscoa (19 de junho em 2025), uma quinta-feira, ligando-se assim à Última Ceia; nos países onde não é feriado civil, a celebração assinala-se no domingo seguinte.

Leão XIV vai presidir esta tarde, a partir das 17h00 (menos uma em Lisboa) à Missa Missa no adro da Basílica de São João de Latrão, antes da procissão do Corpo de Deus que percorre a Via Merulana, concluindo-se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

“Juntos celebraremos a Santa Missa e, depois, colocar-nos-emos a caminho, levando o Santíssimo Sacramento pelas ruas da nossa cidade. Cantaremos, rezaremos e, por fim, reunir-nos-emos diante da Basílica de Santa Maria Maior para implorar a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre toda a humanidade”, indicou o Papa.

Após a recitação do ângelus, Leão XVI saudou os parlamentares e os presidentes de Câmara presentes por ocasião do Jubileu dos Governantes e Administradores, bem como os grupos de peregrinos de vários países.

“A todos desejo um bom domingo e abençoo aqueles que hoje participam ativamente na festa do Corpo de Deus, também com o canto, a música, as flores, o artesanato e, sobretudo, com a oração e a procissão. Obrigado a todos e bom domingo”, concluiu.

