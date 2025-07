Papa no Angelus: a Igreja precisa de discípulos apaixonados, não de "cristãos de ocasião"

Antes de partir para Castel Gandolfo para um período de repouso, Leão XIV rezou o Angelus e comentou o Evangelho deste XIV Domingo do Tempo Comum, que recorda a importância da missão, à qual todos somos chamados, cada um segundo a própria vocação.

Milhares de fiéis rezaram com o Papa o Angelus deste primeiro domingo de julho, não obstante o forte calor em Roma. Leão XIV comentou o Evangelho deste XIV Domingo do Tempo Comum (Lc 10, 1-12.17-20), em que Jesus envia setenta e dois discípulos para a missão.

Esse número simbólico indica que a esperança do Evangelho é destinada a todos os povos, explicou o Papa. "É precisamente essa a grandeza do coração de Deus, a sua messe abundante, ou seja, a obra que Ele realiza no mundo para que todos os seus filhos sejam alcançados pelo seu amor e sejam salvos."

O Reino de Deus germina no solo e as mulheres e os homens de hoje, mesmo quando parecem dominados por tantas outras coisas, esperam uma verdade maior, procuram um sentido mais pleno para as suas vidas, desejam a justiça, levam dentro de si um anseio de vida eterna.

Discípulos apaixonados!

Ao mesmo tempo, Jesus afirma que os trabalhadores para essa messe são poucos. "Há algo grande que o Senhor quer fazer na nossa vida e na história da humanidade, mas poucos são aqueles que se apercebem disso, que param para acolher o dom, que o anunciam e o levam aos outros", comentou o Santo Padre.

“Queridos irmãos e irmãs, a Igreja e o mundo não precisam de pessoas que cumprem os seus deveres religiosos mostrando a sua fé como um rótulo exterior; precisam, pelo contrário, de operários desejosos de trabalhar no campo da missão, de discípulos apaixonados que testemunhem o Reino de Deus onde quer que estejam.”

Leão XIV prosseguiu dizendo que talvez não faltem os “cristãos de ocasião”, que de vez em quando dão lugar a algum sentimento religioso ou participam em algum evento; mas poucos são aqueles que estão prontos a trabalhar todos os dias no campo de Deus, cultivando no seu coração a semente do Evangelho para depois levá-la à vida quotidiana, à família, aos locais de trabalho e de estudo, aos vários ambientes sociais e àqueles que se encontram em necessidade.

Em primeiro lugar, a relação com o Senhor

Para fazer isso, acrescentou, não são necessárias muitas ideias teóricas sobre conceitos pastorais: é preciso, acima de tudo, rezar ao Dono da messe. "Com efeito, em primeiro lugar está a relação com o Senhor, cultivando o diálogo com Ele. Então, será Ele que nos tornará seus operários e nos enviará ao campo do mundo, como testemunhas do seu Reino."

O Pontífice concluiu pedindo à Virgem Maria que interceda por todos e nos acompanhe no caminho do seguimento do Senhor, "para que também nós possamos tornar-nos operários alegres do Reino de Deus".