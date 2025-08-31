Papa lamenta “tragédia mortal” de naufrágios de barcos com migrantes

O Papa lamentou neste 31 de agosto, XXII Domingo do Tempo Comum a morte de dezenas de migrantes que morreram num naufrágio, ao largo da Mauritânia, a caminho das Canárias.

“Os nossos corações também estão feridos pelas mais de cinquenta pessoas mortas e cerca de cem ainda desaparecidas no naufrágio de um barco carregado de migrantes que tentavam a viagem de 1100 quilómetros até às Ilhas Canárias, que naufragou na costa atlântica da Mauritânia”, disse, após a recitação do ângelus, desde a janela do apartamento pontifício.

Segundo relatos dos sobreviventes o grupo que viajava na embarcação era composto por mais de uma centena de pessoas, na sua maioria de nacionalidade gambiana e senegalesa.

A ONG espanhola ‘Caminando Fronteras’, citada pela Lusa, refere que a bordo da embarcação iam 144 pessoas, das quais apenas 16 teriam sobrevivido.

“Esta tragédia mortal repete-se todos os dias em todo o mundo. Rezemos para que o Senhor nos ensine, como indivíduos e como sociedade, a colocar plenamente em prática a sua palavra: era estrangeiro e acolhestes-me”, declarou Leão XIV.

A rota migratória desde a costa africana até às Canárias, denominada “via atlântica”, causa milhares de mortes todos os anos.

OC