Leão XIV completa 70 anos de idade e agrade «parabéns» da multidão

Leão XIV, o Papa mais jovem do século XXI, completa hoje 70 anos de idade, num dia em que preside à oração do ângelus e a uma celebração evocativa dos “novos mártires” cristãos, em Roma.

Milhares de pessoas, reunidas na Praça de São Pedro, uniram-se num enorme coro para cantar os “parabéns” ao Papa, acompanhados por várias faixas de felicitações.

“Caríssimos, parece que sabem que hoje completo 70 anos. Dou graças ao Senhor e aos meus pais; e agradeço a todos aqueles que se lembraram de mim nas suas orações”, disse Leão XIV, sorrindo, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do ângelus.

“Muito obrigado a todos”, acrescentou, acenando à multidão.

Robert Francis Prevost, até então prefeito do Dicastério para os Bispos, foi eleito como Papa a 8 de maio, após dois dias de Conclave, sucedendo a Francisco.

O primeiro pontífice norte-americano foi missionário e arcebispo no Peru, tendo ainda sido superior geral da Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV nasceu a 14 de setembro de 1955 em Chicago (EUA), filho de Louis Marius Prevost, de origem francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de origem espanhola; tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Passou a infância e a adolescência nos Estados Unidos, estudando primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villanova University, na Pensilvânia, onde, em 1977, obteve a licenciatura em Matemática e estudou Filosofia.

A 1 de setembro do mesmo ano, em Saint Louis, entrou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (Osa) – província de Nossa Senhora do Bom Conselho de Chicago – e fez a sua primeira profissão a 2 de setembro de 1978.

A 29 de agosto de 1981, pronunciou os votos solenes e esteve na ‘Catholic Theological Union’ de Chicago, onde se formou em Teologia.; aos 27 anos, foi enviado pela sua Ordem a Roma para estudar Direito Canónico na Universidade Pontifícia de São Tomás de Aquino (Angelicum), sendo ordenado sacerdote a 19 de junho de 1982.

Obteve a licenciatura em 1984 e foi enviado para trabalhar na missão de Chulucanas, Piura, Peru (1985-1986); em 1988 foi enviado à missão de Trujillo como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos Vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac.

Enquanto religioso foi prior de comunidade (1988-1992), diretor de formação (1988-1998) e professor (1992-1998); na Arquidiocese de Trujillo foi vigário judicial (1989-1998), professor de Direito Canónico, Patrística e Moral no Seminário Maior “São Carlos e São Marcelo”.

Em 1999, foi eleito prior provincial da Província Mãe do Bom Conselho (Chicago) e, dois anos e meio depois, o capítulo geral ordinário escolhe-o como responsável mundial da Ordem de Santo Agostinho, que exerceu durante 12 anos.

Em 2013, o Papa Francisco presidiu à Eucaristia de abertura do Capítulo Geral da Ordem dos Agostinianos que marcava o final dos mandatos do 96.º prior geral da Ordem de Santo Agostinho, o então padre Robert Prevost.

O mesmo Francisco nomeou-o administrador apostólico da Diocese de Chiclayo (Peru) a 3 de novembro de 2014, elevando-o à dignidade episcopal de bispo titular da Diocese de Sufar.

A 7 de novembro, tomou posse canónica da diocese na presença do núncio apostólico e foi ordenado bispo a 12 de dezembro de 2014, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, na Catedral da sua diocese.

Escolheu como lema episcopal ‘in Illo uno unum’, tiradas de um sermão de Santo Agostinho: “embora nós, cristãos, sejamos muitos, no único Cristo somos um”.

Francisco nomeou-o membro da Congregação para o Clero em 2019 e membro da Congregação para os Bispos em 2020, ano em que foi designado administrador apostólico da Diocese de Callao.

No Vaticano, foi prefeito do Dicastério para os Bispos, desde 30 de janeiro de 2023, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Os primeiros meses de pontificado têm sido marcados por apelos à paz e por várias celebrações no contexto do Jubileu 2025, acompanhadas por centenas milhares de pessoas.

O Papa tem recebido líderes internacionais, no Vaticano, em busca de soluções diplomáticas para os conflitos, e denunciou as várias crises humanitárias que afetam milhões de pessoas, em todo o mundo.

A maior multidão que se reuniu em volta de Leão XIV foram os participantes no Jubileu dos Jovens, concluído a 3 de agosto.

OC