Padre Sávio é o novo Secretário da Nunciatura em Angola e São Tomé

O Padre Sávio Antônio Lourenço dos Remédios Mártires é o novo secretário da Nunciatura Apostólica de Angola e São Tomé, recentemente nomeado pelo Papa Leão XIV

Natural de Goa, na Índia, o sacerdote passa a integrar a representação diplomática da Santa Sé em Angola, colaborando diretamente com o Núncio Apostólico no acompanhamento da vida da Igreja Católica e no fortalecimento das relações entre a Santa Sé e os dois países lusófonos.

A nomeação é interpretada como um sinal de confiança e continuidade na missão da Nunciatura, que desempenha um papel essencial no diálogo entre a Igreja e as autoridades civis, bem como no acompanhamento pastoral das dioceses locais.