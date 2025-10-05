Papa: espero passos rápidos e significativos nas negociações no Oriente Médio

Na manhã deste Domingo, 5 de outubro, após presidir a Santa Missa na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV conduziu a oração mariana do Angelus diante de aproximadamente 40 mil fiéis e peregrinos. Em seu apelo, o Santo Padre sublinhou que a dignidade humana deve ser sempre a prioridade, recordando missionários, migrantes e situações de sofrimento que marcam a atualidade internacional:

“A Igreja é missionária e é um grande povo em caminho para o Reino de Deus. Hoje, os irmãos e irmãs missionários e migrantes recordam-nos isso. Mas ninguém deve ser obrigado a partir, nem explorado ou maltratado pela sua condição de necessitado ou estrangeiro! Em primeiro lugar, sempre, a dignidade humana!”

Apelo contra o ódio e pela paz no Médio Oriente

Em seguida, o Pontífice manifestou a sua preocupação com o aumento do ódio antissemita no mundo, lembrando o atentado terrorista ocorrido há poucos dias em Manchester, e acrescentou: “Continuo a sentir dor pelo imenso sofrimento do povo palestino em Gaza”, ao mesmo tempo em que encorajou os esforços de paz que vêm sendo dados nas últimas horas no Oriente Médio:

“Espero que as negociações possam alcançar os resultados esperados o mais rapidamente possível. Peço a todos os responsáveis que se empenhem neste caminho, que cessem o fogo e libertem os reféns, enquanto exorto a permanecer unidos em oração, para que os esforços em curso possam pôr fim à guerra e conduzir-nos a uma paz justa e duradoura.”

Outubro, mês do Rosário

Leão XIV convidou ainda à oração junto com os fiéis reunidos no Santuário de Pompeia para a tradicional Súplica à Virgem do Rosário. Recordando que outubro é o mês missionário e mariano, exortou:

“Neste mês de outubro, contemplando com Maria os mistérios de Cristo Salvador, intensificamos a nossa oração pela paz: uma oração que se torna solidariedade concreta com os povos martirizados pela guerra. Obrigado às muitas crianças que, em todo o mundo, se comprometeram a rezar o Rosário por esta intenção.”

Proximidade ao povo filipino

Por fim, o Papa Leão XIV expressou sua solidariedade ao povo das Filipinas, duramente atingido por um forte terremoto na noite de 30 de setembro, especialmente na província de Cebu e regiões vizinhas.

“Expresso a minha proximidade ao querido povo filipino e, em particular, rezo por aqueles que foram mais duramente atingidos pelas consequências do terremoto. Permaneçamos unidos e solidários na confiança em Deus e na intercessão da sua Mãe nos momentos de perigo.”

No término da celebração, o Papa saudou os fiéis a bordo do papamóvel, e percorrendo os corredores da Praça São Pedro e a Via da Conciliação, foi calorosamente retribuído com aplausos, sorrisos e demonstrações de afeto.