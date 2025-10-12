Papa rezou pela paz, diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima

O Papa rezou pela paz, ajoelhado diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, no Vaticano, encerrando o Jubileu da Espiritualidade Mariana.

“Ao teu Coração Imaculado confiamos o mundo inteiro e toda a humanidade, especialmente os teus filhos atormentados pelo flagelo da guerra”, refere o texto da oração de consagração, proferida no final da Missa celebrada na praça de São Pedro.

“Advogada da graça, aconselha-nos o caminho da reconciliação e do perdão, não deixes de interceder por nós, na alegria e na dor, e obtém para nós o dom da paz que tanto imploramos”, acrescentou Leão XIV, perante dezenas de milhares de peregrinos, vindos de cerca de 100 países.

Virgem Santa, Mãe de Cristo, nossa Esperança, a sua presença solícita neste Ano de Graça nos acompanha, nos consola e nos dá, nas noites da história, a certeza de que, em Cristo, o mal é vencido e todo homem é redimido pelo seu amor”.

O “ato de consagração à Virgem Maria Santíssima”, lido por Leão XIV, pediu “ajuda maternal nas dificuldades da vida”.

“Virgem Santa, Mãe Assunta ao Céu, Rainha da paz, Senhora do Coração Imaculado, rogai por nós!”, concluiu o Papa, que se deslocou até junto da imagem venerada na Capelinha das Aparições, para lhe tocar.

O evento jubilar reuniu mais de 30 mil peregrinos, entre os quais reitores e operadores de santuários, membros de movimentos, confrarias e vários grupos de oração mariana.

“Antes de concluir a celebração, desejo dirigir a minha calorosa saudação a todos vós, que vos reunistes para rezar neste grande cenáculo juntamente com Maria, a Mãe de Jesus. Representais a realidade multiforme das associações, dos movimentos, das comunidades animadas pela devoção mariana, que é próprio de todo cristão. Agradeço-vos e exorto-vos a basear sempre a vossa espiritualidade na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja”, referiu o pontífice.

O programa deste Jubileu incluiu, na tarde de sábado, uma vigília de oração pela paz, marcada pela oferta da Rosa de Ouro a Nossa Senhora de Fátima, por Leão XIV.

A imagem venerada na Capelinha das Aparições regressa esta noite à Cova da Iria, para a peregrinação internacional aniversária do 13 de outubro.

OC