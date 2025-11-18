Papa encorajou congregações religiosas a “prevenir toda forma de abuso” e a “prestar contas”

A Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores (CPPM) do Vaticano está a promover o encontro/workshop ‘Construir comunidades que protegem a dignidade’, com participantes de 20 países, representantes de conferências de religiosos e religiosas e de institutos de vida consagrada, apostólica e contemplativa, entre hoje e quarta-feira, de 17 a 19 de Novembro, em Roma.

Leão XIV explicou que o tema ‘Construir comunidades que protegem a dignidade’ toca especialmente o coração, implica prevenir toda forma de abuso e promover espaços onde menores e vulneráveis sejam sempre respeitados e escutados.

Este encontro/workshop conta também com a presença do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, o portal online ‘Vatican News’ explica que marca também a primeira etapa de um caminho de escuta e acompanhamento mútuo que a Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores pretende promover.

Na sua mensagem, o Papa Leão XIV convidou os participantes do encontro a continuarem a cooperação com a CPPM, o organismo pontifício que “promove e acompanha com dedicação o caminho de crescimento da Igreja inteira na cultura da tutela”.

Reportagem Rádio Vaticano