Papa Leão XIV inicia sua primeira viagem apostólica

A primeira viagem apostólica do Papa Leão teve início na manhã desta Quinta-feira, 27 de Novembro.

A etapa inicial será a Turquia (Türkiye), com a visita a Iznik, por ocasião do 1700º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia; em seguida, o Papa seguirá para o Líbano a partir de domingo, 30 de novembro.

O voo da Ita Airways, com o Pontífice, sua comitiva e numerosos jornalistas a bordo, decolou às 7h58 (hora local) do aeroporto de Roma-Fiumicino.

A chegada a Ancara, na Turquia, está prevista para as 12h30 locais, de onde o Papa partirá novamente à noite para chegar a Istambul.

No voo papal também está presente a imagem de Maria, Mãe do Bom Conselho, conservada no Santuário a ela dedicado em Genazzano e administrado pelos religiosos da Ordem de Santo Agostinho. O Papa Leão visitou o Santuário em 10 de maio de 2025, poucos dias após sua eleição. Depois de rezar diante da imagem de Nossa Senhora, saudando seus confrades, disse que era seu desejo estar ali nos primeiros dias do novo ministério “que a Igreja — acrescentou — me confiou, para dar continuidade à missão como Sucessor de Pedro”.

O Santo Padre deixou o Vaticano por volta das 7h (horário italiano), deslocando-se de carro até o aeroporto. Leão XVI é o quinto Pontífice a visitar a Turquia; o lema de sua viagem ao país é “Um só Senhor, uma só fé, um só batismo”. O Pontífice dá continuidade ao desejo de Francisco, que pretendia voltar à Turquia em maio de 2025, após a visita de 2014, justamente para o 1700º aniversário do Concílio de Niceia. O momento culminante será em Iznik, nos sítios arqueológicos da antiga Basílica de São Neófito, onde o Papa, junto com o Patriarca de Constantinopla Bartolomeu, rezará com cerca de vinte patriarcas e representantes das Igrejas cristãs diante dos ícones de Cristo e do Concílio, e acenderá uma vela.