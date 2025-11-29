O Papa: em caminho rumo à unidade, até Jerusalém no Jubileu de 2033

No encontro a portas fechadas com os líderes e representantes das Igrejas e comunidades cristãs, o Papa retoma a comemoração do Concílio de Niceia, expressa a esperança de novos encontros e recorda que a divisão entre os cristãos é um obstáculo ao seu testemunho.

Uma oração assídua e constante para continuar caminhando juntos no caminho da unidade. Foi o que assegurou de Leão XIV ao concluir o encontro na manhã deste sábado, 29 de novembro, com líderes e representantes das Igrejas e comunidades cristãs na Igreja siríaca ortodoxa de Mor Ephrem, em Istambul. A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Após a visita à Mesquita Azul, o Papa se dirigiu à Igreja de Mor Ephrem, localizada em Yeşilköy, na parte europeia da cidade turca. Dedicada a Efrém, o Sírio, foi inaugurada em 2023 — após uma construção que durou cerca de uma década e teve vários adiamentos devido à pandemia de Covid-19 e ao terremoto. É a primeira e, até agora, a única igreja construída na Turquia (Türkiye) desde a fundação da República.

Nela, Leão XIV se encontrou com representantes das comunidades cristãs, todos sentados ao redor de uma mesa redonda. O Papa foi recebido pelo Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, com quem se encontrará novamente no Fanar, sede do Patriarcado, no início da tarde, e com quem assinará uma Declaração Conjunta.

Novos encontros e o anúncio do Querigma

Alguns dos presentes também estiveram em Iznik na tarde de sexta-feira, na cerimônia que comemorou o 1700º aniversário do Concílio de Niceia. O Papa Leão XIV, durante o encontro na Igreja de Mor Ephrem, referiu-se especificamente à celebração em Iznik, "cujo centro foi o Evangelho da Encarnação". Ele então expressou a esperança de que "novos encontros e momentos como aquele que vivenciamos surjam, mesmo com as Igrejas que não puderam estar presentes". Em seguida, "recordou a primazia da evangelização e da proclamação do querigma e lembrou como a divisão entre os cristãos é um obstáculo ao seu testemunho".

Em 2033, a viagem espiritual a Jerusalém

Por fim ele convidou a todos a caminharem juntos na jornada espiritual que leva ao Jubileu da Redenção em 2033, com vistas ao retorno a Jerusalém, ao Cenáculo, local da Última Ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele lavou seus pés, e local do Pentecostes. Essa jornada conduz à plena unidade, citando seu lema episcopal: "In Illo Uno Unum".

Renovar nossa fé

Na Igreja de Mor Ephrem, o Pontífice deixou uma mensagem em inglês no Livro de Honra: "Nesta ocasião histórica, enquanto celebramos o 1700º aniversário do Concílio Ecumênico de Niceia, reunimo-nos para renovar nossa fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, celebrando a fé que compartilhamos." "Desejo todas as bênçãos a todos os aqui reunidos e a todas as comunidades que representam."

O penúltimo ato do dia ocorrerá após a Doxologia, um momento ritual na Igreja Patriarcal de São Jorge, e antes da Missa, para a qual são esperadas aproximadamente 4.000 pessoas.