Papa rezou em silêncio no Porto de Beirute

O Papa rezou esta Terça-feira, em silêncio, no Porto de Beirute, onde foi recebido pelo primeiro-ministro para uma paragem simbólica junto do monumento que evoca as vítimas da explosão de 4 de agosto de 2020.

Leão XIV depositou uma coroa de flores no local e acendeu uma vela, antes de cumprimentar sobreviventes e familiares das vítimas desta tragédia, considerada uma das explosões não nucleares mais potentes da história, que causou mais de 200 mortos, 7 mil feridos e deixou 300 mil pessoas sem casa.

O encontro acontece num contexto em que, cinco anos após o desastre provocado pelo nitrato de amónio, as famílias continuam a aguardar uma decisão da Justiça sobre as responsabilidades na explosão.

Após este momento de homenagem, o Papa seguiu para o ‘Beirut Waterfront’, uma zona da capital recuperada ao mar com escombros da guerra civil, para a celebração da Missa conclusiva da viagem.

