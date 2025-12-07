Papa: a Santa Sé não ficará em silêncio diante das injustiças e violações de direitos humanos

O Santo Padre foi claro: “A Santa Sé não ficará em silêncio diante das graves desigualdades, injustiças e violações dos direitos humanos fundamentais em nossa comunidade global, cada vez mais fragmentada e propensa a conflitos”. Mais uma vez, o Papa Leão reafirma e garante o papel e o compromisso da diplomacia vaticana no atual cenário mundial. A ocasião foi o seu discurso a treze novos embaixadores acreditados junto à Santa Sé que na manhã deste sábado, 6 de dezembro, apresentaram suas cartas credenciais. Trata-se dos embaixadores do Uzbequistão, Moldávia, Bahrein, Sri Lanka, Paquistão, Libéria, Tailândia, Lesoto, África do Sul, Fiji, Micronésia, Letônia e Finlândia. Portanto, uma representação dos cinco continentes aos quais o Papa Leão relembra o sentido e a razão de ser da diplomacia da Santa Sé: uma diplomacia “moldada pelos valores do Evangelho”, constantemente “orientada a servir o bem da humanidade”, em particular “apelando às consciências e permanecendo atenta às vozes daqueles que são pobres, em situações vulneráveis ou marginalizados pela sociedade”.

Paz “desarmada e desarmante”

“Esperança” e “paz” são as duas palavras-chave que o Papa indicou aos diplomatas. Esperança à luz do Jubileu a ela dedicado, celebração que – continua - convida todos a “reencontrar a confiança de que precisamos, na Igreja e na sociedade, nas nossas relações interpessoais, nas relações internacionais e na nossa tarefa de promover a dignidade de todas as pessoas e o respeito pelo dom de Deus da criação”. Portanto, paz. A paz “desarmada e desarmante”, apelo lançado ao mundo na sua primeira aparição pública na Praça São Pedro após o Conclave. “A paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas um dom ativo e exigente, que se constrói no coração e a partir do coração”, afirmou o Pontífice. A paz “chama cada um de nós a renunciar ao orgulho e à vingança e a resistir à tentação de usar as palavras como armas”. E hoje, essa visão tornou-se mais “urgente” do que nunca, pois “as tensões e fragmentações geopolíticas continuam a agravar-se de maneiras que pesam sobre as nações e colocam à prova os laços da família humana”.

Um novo multilateralismo

Em particular, são os pobres e marginalizados os que mais sofrem com essas mudanças. Nesse sentido, Leão XIV remete à exortação apostólica Dilexi Te para ressaltar mais uma vez que o mundo “não pode se dar ao luxo de desviar o olhar daqueles que são facilmente invisibilizados pelas rápidas mudanças econômicas e tecnológicas”. Por isso, o

Papa Leão espera que a missão diplomática, assim como as relações construtivas entre a Santa Sé e várias nações, possam oferecer “uma ajuda concreta” para enfrentar essas “graves preocupações”. E que talvez contribuam “para um espírito renovado de compromisso multilateral” num momento em que isso é absolutamente necessário, “revitalizando os organismos internacionais criados para resolver as controvérsias entre as nações”.Apoio da Secretaria de Estado

“Confio que juntos poderemos destacar as situações daqueles que estão em necessidade e que muitas vezes são esquecidos, e que nosso compromisso comum inspirará a comunidade internacional a lançar as bases para um mundo mais justo, fraterno e pacífico”, foram as palavras finais do Pontífice. Garantindo aos treze novos embaixadores, nestes primeiros passos de sua missão, “o apoio da Secretaria de Estado”. Concluindo disse ainda aos embaixadores: “Que o seu serviço contribua para abrir novas portas ao diálogo, promover a unidade e fazer progredir a paz que a família humana tanto anseia”.