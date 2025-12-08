Neste 8 de dezembro, Papa homenageia a Imaculada na Praça de Espanha

Tradição e devoção se entrelaçam na homenagem à Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, por ocasião da solenidade que se celebra na segunda-feira, 8 de dezembro. Os cidadãos de Roma e diversas organizações rezarão e deixarão flores à estátua da Virgem na Praça Mignanelli, e também o Papa Leão XIV realizará o tradicional ato de devoção à efígie mariana. No ano passado, em 8 de dezembro de 2024, foi o Papa Francisco quem rezou aos pés de Maria e a confiou o iminente Jubileu, “uma mensagem de esperança para a humanidade provada pelas crises e pelas guerras”. O Papa Leão retorna, portanto, à Imaculada poucas semanas antes da conclusão do Ano Santo.

A chegada do Papa Leão

O Vicariato de Roma, em comunicado, informa que os primeiros a deixar flores à estátua da Imaculada, como tradição, serão os Bombeiros, em homenagem aos 220 colegas que, em 8 de dezembro de 1857, inauguraram a obra. Às 7h, subirão até o topo para depositar sua coroa de flores no braço da Virgem. À tarde, às 16h, chegará o Papa, que será acolhido pelo cardeal vigário Baldo Reina e pelo prefeito Roberto Gualtieri, permanecerá em oração aos pés da coluna de 12 metros de altura, no topo da qual está colocada a estátua de Nossa Senhora, e deixará uma coroa de flores.

O dia contará com uma série de eventos: às 8h30, a banda da Gendarmaria Vaticana executará um hino a Maria; em seguida, participarão a paróquia de Sant’Andrea delle Fratte, a Soberana Ordem de Malta, a Legio Mariae, o Circolo S. Pietro, a Fundação Don Gnocchi, a Unitalsi e diversas instituições escolares. Às 9h, na igreja da Trinità dei Monti, haverá a Missa presidida por monsenhor Francesco Pesce, encarregado diocesano da Pastoral Social e do Trabalho, com os trabalhadores de algumas empresas romanas.

A novena a Maria

A animação da festividade será realizada pelos frades menores conventuais da Basílica dos Santos XII Apóstolos. Na igreja, entre outras atividades, realiza-se a novena mais antiga à Imaculada de Roma: de 29 de novembro a 7 de dezembro, diariamente, às 17h45, ocorre a recitação do Rosário e o canto das ladainhas; depois, às 18h30, a Missa é iniciada pelo canto do “Tota Pulchra”, composto pelo frade menor conventual Alessandro Borroni.

As missas celebradas pelos cardeais

Hoje, 3 de dezembro, a Missa na Basílica dos Santos XII Apóstolos será presidida pelo cardeal Angel Fernandez Artime, pro-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Na quinta-feira, 4 de dezembro, será a vez do cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais; na sexta-feira, 5 de dezembro, presidirá a liturgia o cardeal Rolandas Makrickas, arcipreste da basílica papal de Santa Maria Maior. Finalmente, no sábado, 6 de dezembro, celebrará o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos; domingo, 7 de dezembro, o cardeal Mauro Gambetti, vigário geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano. Na segunda-feira, 8 de dezembro, a solene celebração eucarística será conduzida pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais.