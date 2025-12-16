Papa afirmou que “o presépio e a árvore são sinais de fé e esperança”

O Papa explicou esta Segunda-feira, os símbolos do Natal, que fazem parte do presépio, na audiência aos doadores da árvore e do presépio construídos na Praça de São Pedro, e da natividade da Sala Paulo VI (Vaticano).

“Queridos irmãos e irmãs, o Presépio e a Árvore são sinais de fé e esperança; enquanto os contemplamos nas nossas casas, nas paróquias e nas praças, pedimos ao Senhor que renove em nós o dom da paz e da fraternidade”, disse Leão XIV, no encontro realizado na manhã desta segunda-feira, na Sala Paulo VI.

“Rezemos por aqueles que sofrem por causa da guerra e da violência”, acrescentou o Papa, que recordou o ataque deste domingo na Austrália, contra uma celebração pública do festival judaico Hanukkah (festa das luzes), que fez pelo menos 16 pessoas mortos, incluindo crianças e um rabino britânico, e cerca de 40 feridos, informa o ‘Vatican News’.

“Em particular, hoje desejo confiar ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem em Sidney contra a comunidade judaica”.

Leão XIV pediu aos presentes, 4500 pessoas de várias regiões da Itália e da Costa Rica que doaram os presépios e a árvore de Natal, que deixem “que a ternura do Menino Jesus ilumine a vida”, e deixem que o amor de Deus, “como as folhas de uma árvore sempre verde, permaneça fervoroso” em cada um.

O Papa evidenciou e explicou vários símbolos que compõem o Natal, como a árvore e as figuras do presépio, onde a Virgem Maria “é o modelo do silêncio adorador”, “a Mãe de Jesus guarda tudo no seu coração”, ao contrário dos pastores que, “voltando de Belém, glorificam Deus, e contam o que viram e ouviram”.

Ao lado do presépio da Praça de São Pedro está a árvore, “um abeto vermelho” das florestas na Diocese de Bolzano-Bressanone, que com as suas folhas “sempre verdes, é sinal de vida e evoca a esperança que não desaparece nem mesmo no frio do inverno”.

“As luzes que a adornam simbolizam Cristo, luz do mundo, que veio para dissipar as trevas do pecado e iluminar o nosso caminho”, observou o Papa, referindo que para além desta “grande árvore”, das mesmas localidades chegaram 40 mais pequenas para os “escritórios, locais públicos e vários ambientes da Cidade do Vaticano”.

O Vaticano inaugura hoje o presépio e a iluminação da árvore de Natal da Praça São Pedro, às 17h00 locais (menos uma hora em Lisboa); antes, como habitual, o pontífice recebeu as delegações que fizeram essas ofertas: de Itália – dos municípios de Lagundo e Ultimo da província de Bolzano, região do Trentino-Alto Ádige, que ofereceram a árvore, um abeto de 25 metros de altura e 8 mil quilos, e da cidade Nocera da província de Salerno, região da Campânia, que deram o presépio com elementos típicos locais (Batistério de Santa Maria Maggiore, a fonte Helvius e os característicos pátios) – e também da Costa Rica, um grupo com a artista que criou o presépio da Sala Paulo VI.

“Aos peregrinos vindos de todas as partes do mundo que se dirigirão à Praça de São Pedro, o presépio recordará que Deus se faz próximo da humanidade, torna-se um de nós, entrando na nossa história com a pequenez de uma criança. De facto, na pobreza do estábulo de Belém, contemplamos um mistério de humildade e amor.”

Leão XIV acrescentou que diante de cada presépio, também os que são feitos em cada casa, se vai reviver aquele acontecimento e redescobrir “a necessidade de procurar momentos de silêncio e oração”, para reencontrarem-se e entrar “em comunhão com Deus”.

Na Sala Paulo VI, a representação da natividade, proveniente da Costa Rica, intitula-se ‘Nacimiento Gaudium’, e Leão XIV destacou que “cada uma das vinte e oito mil fitas coloridas” que decoram o presépio representam “uma vida preservada do aborto graças à oração e ao apoio prestado por organizações católicas a muitas mães em dificuldade”.

“Agradeço à artista costarriquenha que quis, juntamente com a mensagem de paz do Natal, lançar também um apelo para que a vida seja protegida desde a conceção”, acrescentou o Papa.

O presépio e a árvore de Natal na Praça São Pedro ficarão em exposição até o final do tempo do Natal, que coincide com a Festa do Batismo do Senhor, em 11 de janeiro de 2026, depois o abeto vai ser reciclado, informa o Vaticano.

