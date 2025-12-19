Papa aos jovens: antes do Natal, pensem numa pessoa com quem fazer as pazes

O Papa Leão XIV recebeu em audiência, nesta Sexta-feira, 19 de Dezembro, no Vaticano, os jovens da Ação Católica Italiana, acompanhados pela presidência nacional, pelo assistente eclesiástico geral, pela equipe nacional, além de educadores e colaboradores.
No clima de expectativa pelo Natal do Senhor, o Pontífice manifestou sua alegria pelo encontro e agradeceu o entusiasmo dos jovens, ressaltando a identidade da associação como caminho de discipulado e testemunho do Evangelho no seio da Igreja.
Reportagem da Radio Vaticano
