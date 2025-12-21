"Que todas as crianças vivam em paz!"a oração de Leão XIV

Este ano, a tradicional bênção dos "bambinelli", as imagens do Menino Jesus a serem colocadas no presépio na noite de Natal, foi acompanhada de um pedido especial do Papa:

“Queridas crianças, diante do presépio, rezem a Jesus também pelas intenções do Papa. De modo especial, rezemos juntos para que todas as crianças do mundo possam viver em paz. Eu lhes agradeço de coração!”

Cerca de 1500 crianças, acompanhadas de familiares e catequistas, participaram na Praça São Pedro do Angelus dominical para renovarem uma tradição que remonta ao ano de 1969 com o Papa Paulo VI, e seguida por todos os seus sucessores. A iniciativa é normalmente realizada no terceiro domingo do Advento, mas este ano coincidiu com o calendário dos eventos jubilares e foi adiada.

A saudação do Pontífice foi também ao Centro Oratórios Romanos, uma associação pública de fiéis que trabalha para promover a pastoral do oratórios em Roma. A comunidade, formada por educadores voluntários, acolhe crianças e adolescentes nas paróquias para uma experiência eclesial educativa, com um estilo de animação alegre do Evangelho, com fins para a integração entre a fé e a vida.